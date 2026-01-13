Укр Рус
Лайфхаки Секреты дачника Не выбрасывайте пол-литровые бутылки: это "король" огородных лайфхаков
13 января, 10:12
2

Не выбрасывайте пол-литровые бутылки: это "король" огородных лайфхаков

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Пол-литровые бутылки можно превратить в ловушки для вредителей, срезав верхнюю часть и налив немного кваса внутрь.
  • Бутылки можно использовать как распылители, сделав маленькие отверстия в крышке с помощью иглы.

Если вы любите возиться в саду или в огороде, то этот секрет точно вам пригодится. Даже трудно поверить, что обычная бутылка может принести столько пользы!

Опытность огородника можно понять по его обращению с бутылками. Как применить пластиковую тару в саду или на грядке для защиты от вредителей – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новости.Info.

Кстати Самое время пересадить орхидею: 6 советов от экспертов для идеального роста растения

Как сделать из бутылки ловушку на вредителей?

Все просто – берем пол-литровую или литровую бутылку и срезаем верхнюю часть. Прикапываем емкость под углом 30 градусов, что верхушка выглядывала из-под грунта.

Элементарная бутылка превратится в ловушку для вредителей / Фото Pixabay

Теперь осталось налить в бутылку немного кваса – буквально на 2 пальца. Эта ловушка быстро привлечет слизней со всего участка, и вы уж точно не будете иметь с ними мороки.

Как превратить бутылку в распылитель?

Если же вы хотите бороться с вредителями более традиционными методами, то бутылка может стать удобным распылителем. Ничего сложного – в крышке надо сделать маленькие отверстия с помощью иглы, советует Onet.

Для скорости и удобства иглу можно нагреть, но делать все надо крайне осторожно. Тонкая игла несмотря на маленький размер может принести немало неприятностей.

Какие советы стоит попробовать?

Частые вопросы

Как можно использовать пластиковые бутылки в садоводстве?

Пластиковые бутылки могут быть использованы как ловушки для вредителей или как распылители для борьбы с вредителями. Для ловушки срежьте верхнюю часть бутылки, закопайте ее под углом и налейте внутрь немного кваса. Для распылителя сделайте маленькие отверстия в крышке с помощью иглы.

Каким образом пластиковые бутылки помогают бороться с вредителями?

Пластиковые бутылки, когда их используют как ловушки, привлекают слизней благодаря налитому внутрь квасу, что помогает уменьшить их количество на участке. Как распылители, они позволяют равномерно распылять средства для борьбы с вредителями.

Как легко сделать дырки в крышечке бутылки?

Чтобы облегчить задачу, иглу можно нагреть – так пластик быстрее поддастся. Однако стоит работать осторожно, чтобы не травмироваться.

Как можно использовать пластиковые бутылки в садоводстве?

Пластиковые бутылки могут быть использованы как ловушки для вредителей или как распылители для борьбы с вредителями. Для ловушки срежьте верхнюю часть бутылки, закопайте ее под углом и налейте внутрь немного кваса. Для распылителя сделайте маленькие отверстия в крышке с помощью иглы.

Каким образом пластиковые бутылки помогают бороться с вредителями?

Пластиковые бутылки, когда их используют как ловушки, привлекают слизней благодаря налитому внутрь квасу, что помогает уменьшить их количество на участке. Как распылители, они позволяют равномерно распылять средства для борьбы с вредителями.

Как легко сделать дырки в крышечке бутылки?

Чтобы облегчить задачу, иглу можно нагреть – так пластик быстрее поддастся. Однако стоит работать осторожно, чтобы не травмироваться.