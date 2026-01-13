Не викидайте півлітрові пляшки: це "король" городніх лайфхаків
- Півлітрові пляшки можна перетворити на пастки для шкідників, зрізавши верхню частину і наливши трохи квасу всередину.
- Пляшки можна використовувати як розпилювачі, зробивши маленькі отвори в кришці за допомогою голки.
Якщо ви полюбляєте поратися в саду чи в городі, то цей секрет точно стане вам у пригоді. Навіть важко повірити, що звичайна пляшка може принести стільки користі!
Досвідченість городника можна зрозуміти по його поводженню з пляшками. Як застосувати пластикову тару в саду або на грядці для захисту від шкідників – розповідає 24 Канал з посиланням на Новини.Info.
Як зробити з пляшки пастку на шкідників?
Усе просто – беремо півлітрову або літрову пляшку та зрізаємо верхню частину. Прикопуємо ємність під кутом 30 градусів, що верхівка визирала з-під ґрунту.
Елементарна пляшка перетвориться на пастку для шкідників / Фото Pixabay
Тепер залишилося налити в пляшку трішки квасу – буквально на 2 пальці. Ця пастка швидко привабить слимаків з усієї ділянки, і ви вже точно не матимете з ними мороки.
Як перетворити пляшку на розпилювач?
Якщо ж ви хочете боротися зі шкідниками більш традиційними методами, то пляшка може стати зручним розпилювачем. Нічого складного – у кришці треба зробити маленькі отвори за допомогою голки, радить Onet.
Для швидкості та зручності голку можна нагріти, але робити все треба вкрай обережно. Тонка голка попри маленький розмір може принести чимало неприємностей.
Які поради варто спробувати?
