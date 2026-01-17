"Курорт для бактерий": почему нельзя оставлять грязную посуду в раковине

Нередко кухонная раковина является одним из самых грязных мест в доме. Порой после насыщенного дня не остается ресурса мыть посуду, поэтому мы оставляем ее до утра. Впрочем, так делать не стоит, потому что раковина является идеальной средой для размножения бактерий.

Большинство тарелок, кастрюль, вилок, ложек или ножей, попадают в раковину с остатками пищи, пишет 24 Канал со ссылкой на IFL Science. Специалисты говорят, что в сочетании с остатками воды, на посуде разрастаются колонии микроорганизмов.

Почему нельзя оставлять посуду грязной?

Кухонная раковина входит в перечень наиболее загрязненных зон в доме, потому что часто контактирует с сырыми продуктами и пищевыми отходами. На поверхности могут накапливаться опасные бактерии – кишечная палочка или стафилококк, которые способны вызвать пищевые отравления.

Довольно рискованно оставлять тарелки с едой в теплой воде. Именно в таких условиях бактерии размножаются гораздо быстрее. Но и сухая грязная посуда, которую оставляют на ночь в раковине, также не является безопасной, потому что бактерии имеют способность выживать активизироваться позже.



Грязную посуду стоит сразу мыть / Фото Pexels

Вы точно неоднократно слышали плохой запах из раковины, когда она была забита посудой. Такой резкий аромат является признаком не только порчи остатков пищи на тарелках, но и размножением бактерий.

Если посуда долго пролежала в грязной раковине, то даже тщательное мытье не всегда может гарантировать ей полную чистоту. Поэтому для того, чтобы уменьшить риски, посуду следует мыть сразу после использования и не допускать его накопления.

После основного мытья посуду стоит обдать паром из чайника, чтобы точно быть уверенным в том, что с тарелки можно есть. Специалисты советуют мыть посуду сразу после использования и не допускать его накопления.

