Секунда – и дом наполнится уютом: какой гениальный трюк без затрат придумали хозяйки

В магазинах так много интересных запахов для дома, но они стоят немалых денег. Не беда: немного изобретательности – и ваш дом наполнится ароматом уюта и спокойствия.

Не нужно тратить много денег на всевозможные средства, чтобы в вашем доме пахло уютом и гармонией. Какой секрет в этом поможет – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ekspresowo.

Как придать дому уютный аромат как в кофейне?

Несколько минут – и вы как будто окажетесь в любимой кофейне. на самом деле все очень просто и нужен только обычный кофе. Можно взять кофейные зерна или даже молотый кофе.

Высыпаем на сухую сковородку, прогреваем несколько минут – и в доме царит аромат уюта. Делайте это на медленном огне, чтобы кофе не горел, а медленно отдавал свой аромат.

Аромат, который дарит гармонию / Фото Pixabay

Если хочется еще более глубокого аромата, то стоит добавить к кофе немного корицы. Так запах получится не только насыщенным, но и более устойчивым.

Надо ли выбрасывать кофе после такого приема?

Не спешите выбрасывать прогретый кофе. Скорее наоборот – положите его в открытую посуду и оставьте на кухне или гостиной, советует Onet.

А еще хорошим решением будет поставить к нему ломтики мандарина или апельсина. Таким сочетанием порадуют далеко не все магазинные средства!

Какие еще секреты пригодятся?