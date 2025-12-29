Укр Рус
29 грудня, 22:33
2

Секунда – і дім наповниться затишком: який геніальний трюк без витрат придумали господині

Лілія Імбіровська-Сиваківська
У магазинах так багато цікавих запахів для дому, але вони коштують чималі гроші. Не біда: трішки винахідливості – і ваш дім наповниться ароматом затишку та спокою.

Не потрібно витрачати багато грошей на усілякі засоби, аби у вашому домі пахло затишком та гармонією. Який секрет у цьому допоможе – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ekspresowo.

До речі Не стеліть фольгу навмання: блискуча чи матова сторона справді має значення

Як надати дому затишного аромату як у кавʼярні? 

Кілька хвилин – і ви наче опинитеся в улюбленій кавʼярні. насправді все дуже просто і потрібна лише звичайна кава. Можна взяти кавові зерна або навіть мелену каву. 

Висипаємо на суху сковорідку, прогріваємо кілька хвилин – і в домі панує аромат затишку. Робіть це на повільному вогні, щоб кава не горіла, а повільно віддавала свій аромат. 

Аромат, який дарує гармонію / Фото Pixabay

Якщо хочеться ще глибшого аромату, то варто додати до кави трішки кориці. Так запах вийде не лише насиченішим, але й більш стійким. 

Чи треба викидати каву після такого прийому? 

Не поспішайте викидати прогріту каву. Радше навпаки – покладіть її у відкритий посуд та залиште на кухні чи вітальні, радить Onet.

А ще гарним рішенням буде поставити до неї скибки мандарина чи апельсина. Таким поєднанням потішать далеко не всі магазинні засоби! 

Які ще секрети стануть у пригоді? 

Як можна зробити так, щоб у домі пахло як у кав'ярні?

Щоб у домі пахло як у кав'ярні, потрібно взяти кавові зерна або мелену каву, висипати їх на суху сковороду і прогрівати кілька хвилин на повільному вогні — це дозволить каві поступово віддавати свій аромат.

Чи можна повторно використовувати каву після нагрівання?

Так, прогріту каву можна використовувати повторно — її слід покласти у відкритий посуд і залишити на кухні чи вітальні для приємного аромату.

Що можна додати до прогрітої кави?

Додатково можна додати скибки мандарина чи апельсина для більш насиченого запаху.