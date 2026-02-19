Таблетка для посудомоечной машины имеет в составе ферменты, щелочные компоненты и отбеливающие агенты, которые растворяют жир и мыльный налет на посуде, пишет Martha Stewart. Но кроме главной задачи, такая таблетка может справиться с разводами от воды и другими бытовыми загрязнениями.
Чем полезна таблетка для посудомоечной машины?
Когда таблетка растворяется в воде, то активирует эти компоненты, поэтому они расщепляют грязь, а в быту способны справиться с мыльным налетом.
Душевая лейка
Лейки часто покрываются известковым налетом, который забивает отверстия и ухудшает напор воды. Надо растворить одну таблетку в миске с теплой водой, тогда снять лейку и погрузить ее в раствор. В противном случае – налить раствор в плотный пакет и закрепить его вокруг лейки, оставив на час. После этого отверстия надо прочистить старой зубной щеткой, промыть теплой водой и установить обратно.
Смесители и краны
Таблетка хорошо помогает против водяных разводов и минеральных отложений. Нужно растворить половину таблетки в стакане теплой воды, смочить мягкую губку или ткань и протереть поверхность. Если налет устойчивый, то стоит обернуть основу крана тканью, пропитанной раствором и оставить на 15 минут. Тогда труднодоступные места очистить зубной щеткой, смыть водой и вытереть насухо микрофиброй.
Раковина и ванна
Мыльный налет часто накапливается на эмали и акриле. Чтобы удалить его с поверхности, достаточно наполнить ванну теплой водой и растворить одну таблетку. Оставить на 30 минут, а потом слить воду, протереть губкой или мягкой щеткой и тщательно сполоснуть.
Ванна легко очистится / Фото Pexels
Унитаз
Для удаления пятен и минеральных отложений достаточно в чашу опустить целую таблетку. Нужно оставить ее на 30 минут, а потом почистить ершиком и смыть воду.
Межплиточные швы
В ванной комнате швы легко темнеют и накапливают грязь. Чтобы их очистить, нужно измельчить таблетку в порошок и добавить воды до образования густой кашицы. Тогда нанести ее на швы на 15 минут, почистить щеткой и смыть.
Что на кухне "кишит" бактериями?
Эксперты рекомендуют заменить поврежденную антипригарную посуду, изношенные разделочные доски, губки для мытья посуды, кухонные полотенца и пластиковые контейнеры из-за их способности накапливать бактерии и высвобождать вредные вещества, пишет Eating Well.
Чтобы избежать распространения микробов, советуют использовать керамическую или нержавеющую посуду, менять губки каждую неделю, иметь отдельные разделочные доски для различных продуктов и заменить пластиковые контейнеры на стеклянные.
Какие еще есть интересные советы?
Удалив верхнюю корзину, можно поместить в посудомойку большой протвинь. Наклон второй корзины предотвращает накопление воды в чашках.
Специалист по клинингу советует ежедневно уделять 10 минут на уборку зон частого прикосновения: дверные ручки, выключатели, пульты и кнопки техники.