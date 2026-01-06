По словам эксперта, типичной ошибкой является то, что водители сразу начинают скребки лед острой стороной скребка, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб Pro Auto. Такой подход является малоэффективным и может оставить микроцарапины на лобовом стекле, которые со временем ухудшат обзор и могут привести к дорогостоящему ремонту.

Как пользоваться скребком для автомобиля?

Очистку на самом деле следует начинать с обратной стороны скребка – той части, где есть специальные ребра. Именно они предназначены для разрушения ледяной корки и снятия напряжения во льду. После этого лед легче отходит от поверхности стекла, и только после этого надо переходить к гладкой стороне скребка.

Такой метод позволит эффективно убрать лед без риска повреждения стекла и не оставит следов. На завершающем этапе специалист рекомендует воспользоваться щеткой, чтобы удалить остатки льда и снега и сделать поверхность чистой.

Правильное использование даже простых автомобильных аксессуаров не только сэкономит время, но и поможет сохранить автомобиль в надлежащем состоянии в течение всего зимнего сезона.

Как чистить лобовое стекло зимой: смотрите видео

К слову, основной причиной запотевания стекла автомобиля зимой является избыток влаги в салоне, пишет Gs24. Негерметичные уплотнители и использование режима рециркуляции воздуха могут усугубить ситуацию, поэтому стоит проверять герметичность и использовать подачу наружного воздуха.

