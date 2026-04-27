О жирных волосах можно забыть: 5 советов от блогера, которые реально работают
- Блогерша советует не держать волосы долго в полотенце, мыть расчески и уменьшить количество средств для волос, чтобы избежать быстрого жирнения.
- Спать на шелковых наволочках и обязательно сушить волосы феном помогает сохранить их свежесть.
Если волосы быстро жирнеют, то могут портить вид уже через день после мытья. Причины могут быть разные –от неправильно подобранного ухода до привычек в ежедневной рутине. Именно поэтому важно не маскировать проблему, а найти подходящее решение.
Блогерша Диана Гологовец в своем инстаграме отметила, что часто волосы жирнеют от типа кожи, однако есть несколько способов, которые помогут сохранить свежесть.
Как улучшить состояние волос, которые всегда жирнеют?
Не ходить долго в полотенце
По словам блогера, в нем волосы запариваются, а кожа головы гораздо быстрее жирнеет и пачкается. Диана использует шелковые тюрбаны буквально на несколько минут, чтобы лишь убрать лишнюю влагу.
Мыть расчески
На них скапливается жир и грязь, который потом переносится на чистые волосы. Именно поэтому их нужно мыть в мыльной воде или в обычном шампуне раз в неделю.
Уменьшить количество средств для волос
Масло, термозащита и различные средства для объема только перегружают наши волосы, поэтому к вечеру они уже начинают жирнеть.
Спать на шелковых наволочках
Даже трихологи советуют спать на шелковых наволочках, поскольку они минимизируют трение волос о подушку.
Якщо важливо перевірити шовкові наволочки чи подушки перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.
Обязательно сушить феном
Если волосы длительное время будут влажными, то они автоматически начнут преть и быстро жирнеть.
Жирные волосы можно освежить: смотрите видео
Обратите внимание, что расчесывание волос после мытья является очень распространенной ошибкой, пишет City Magazine. Влажные волосы склонны к ломкости, поэтому прядям сначала надо дать время подсохнуть, а уже тогда расчесывать мягкой щеткой и расческой.
Кроме того, не рекомендуется спать с длинными волосами, поскольку влажная кожа головы приводит к ломкости волос, поэтому перед сном волосы нужно хоть частично подсушить.
Какие еще есть hair-советы для девушек?
Розмариновая вода используется как тоник для волос. Считается, что средство способно улучшить кровообращение, уменьшить воспаление кожи головы и защитить волосяные фолликулы от выпадения.
Для приготовления розмариновой воды свежие веточки розмарина настаивают в кипяченой воде, а затем используют как спрей или освежитель воздуха.
Существуют три основных типы сухих шампунейспреи, порошки и жидкие средства, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для разных типов волос.
При выборе сухого шампуня важно учитывать ингредиенты важно учитывать ингредиенты, отзывы покупателей и тип волос, чтобы обеспечить лучший вид прически.
Частые вопросы
Какие причины могут вызвать быстрое жирнение волос?
Блогер Диана Гологовец отмечает, что волосы могут быстро жирнеть из-за типа кожи головы. Также на это влияют такие факторы, как использование полотенца после мытья, загрязненные расчески и избыток средств для волос.
Какие способы помогут сохранить волосы свежими дольше?
Диана Гологовец рекомендует использовать шелковые тюрбаны, регулярно мыть расчески, уменьшить количество средств для волос, спать на шелковых наволочках, обязательно сушить волосы феном и избегать расчесывания мокрых волос.
Почему важно высушивать волосы перед сном?
Если волосы оставить влажными на ночь, это может привести к ломкости из-за влажной кожи головы. Рекомендуется хотя бы частично подсушить волосы перед сном, чтобы избежать повреждений.