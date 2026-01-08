Это очень легко сделать дома всего за несколько дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Interia. Зеленый лук может появиться на подоконнике без почвы, сложных условий и специальных ламп.

Как быстро вырастить зеленый лук?

Чтобы зелень проросла, следует выбрать правильный сорт лука. Лучше всего подходят средние или мелкие, плотные, без мягких участков и плесени. Она не должна быть большой, если на верхушке уже есть зеленый побег - это дополнительный плюс.

Домашний ингредиент / Фото unsplash

Прежде чем проращивать лук, его необходимо замочить в теплой воде хотя бы на 6 – 8 часов. Таким образом корни "пробуждаются" – это значительно ускорит рост зеленых побегов.

Также стоит добавить щепотку соли или несколько капель перекиси. Лучше всего выращивать в воде, луковицы ставят плотно в стакан или контейнер так, чтобы в воду погружалась лишь нижняя часть. Вся луковица в воде – ошибка, она начнет гнить.

Еще один важный фактор – вода. Ее стоит менять ежедневно или через день. Именно это сохраняет свежесть и убирает неприятный запах.

Как хранить зеленый лук?

Срезанный зеленый лук следует мыть только перед употреблением и хранить в сухом месте, пишет Przepisy. Чрезмерная влага сокращает срок хранения.

Самый простой способ – завернуть зелень в бумажное полотенце и положить в контейнер или пакет в холодильник. Так она остается свежей несколько дней без потери вкуса и текстуры.

Какие советы пригодятся?