Несмотря на то, что калина – это невероятно красивый куст, его все же не стоит сажать во дворе – и причиной этому является большое количество негативных примет. Но также следует учитывать то, что порой калина может становиться инвазивной, пишет Real Simple.

Почему не стоит сажать калину во дворе?

Эзотерики верят, что калина – это растение, имеющее преимущественно негативную энергетику, а это значит, что возле дома ей точно не место. Она, мол, может притягивать и беду, и болезни, и ссоры между членами семьи.

Кроме того, раньше калину часто высаживали на могилах, а цветами и ягодами украшали гробы и проводили с ними обряды. Поэтому калина часто ассоциируется с трауром, грустью и похоронами.

Впрочем, это не значит, что калине вообще не место на вашем участке – ее нужно только отсадить дальше от дома. Идеальным местом будет участок возле источника или колодца, ведь многие люди верят, что калина может сделать воду вкуснее и даже якобы чище.

Кроме того, негативную энергетику калины можно нейтрализовать несколькими другими растениями: малиной, боярышником, смородиной и шиповником.

Впрочем, эзотерика – это не единственная причина, почему следует хорошо обдумать посадку калины. Корни этого куста очень глубокие и крепкие, и если посадить его слишком близко к дому, это может также привести к разрушению фундамента здания.

А некоторые интродуцированные виды калин – например липовая калина, могут быть еще и инвазивными. Они вытесняют другие кустарники и быстро уменьшают биоразнообразие на участке.

Какие еще растения не стоит сажать возле дома?

Посадки кустов возле дома могут мгновенно озеленить участок и создать уют. Но некоторые растения распространяются так быстро и стремительно, что вы очень быстро пожалеете о том. что посадили их у своих стен, пишет Southern Living.

Глициния. Толстые, тяжелые лозы могут повредить стены, поручни и желоба, если нет другой надлежащей опоры. Кроме того, глициния требует постоянной обрезки.

Розы. Там, где вам нужен доступ, не стоит сажать розы – иначе столкнетесь с большими трудностями, ведь кусты колючие и разрастаются достаточно быстро.

Падуб. Растения вырастают достаточно большими и легко затеняют окна, а остролистные падубы еще и колются.

Плакучая ива. Это дерево имеет настолько мощные корни, что может поднять фундамент и проникнуть в водопроводные линии и септики.

