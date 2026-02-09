Садоводы говорят, что даже истощенную орхидею в большинстве случаев можно спасти, пишет Martha Stewart.

Как понять, что орхидея нуждается в помощи?

Первый тревожный сигнал – это неприятный запах от субстрата. Это может свидетельствовать о развитии грибка или бактерий. Желтые листья может подтвердить чрезмерный полив, а морщинистые – о недостатке влаги. Пятна, опадение листьев или увядшие бутоны указывают на болезни.

Что делать, чтобы оживить орхидею?

Обратите внимание на режим полива

Мягкие и морщинистые листья – это признак пересыхания, а пожелтение и опадение листьев свидетельствует о чрезмерном поливе. В таком случае надо скорректировать частоту полива, чтобы вернуть орхидею к нормальному состоянию.

Осмотрите корни

Сухие, темные и гнилые корни нужно обрезать стерильным инструментом. Если же есть признаки корневой гнили, то растение лучше пересадить, чтобы остановить распространение проблемы.

Вовремя пересаживайте

Во время цветения орхидеи не любят пересадки, поэтому это стоит делать только после того, как цветы опадут, а субстрат станет слишком плотным. Специалисты говорят, что орхидеи не страдают от тесного горшка, поэтому он для большинства растений является нормальным.

Увлажнение пересохшего растения

Если корни выглядят сухими, то горшок можно погрузить в воду на 10 минут. Благодаря этому увлажнится корни и субстрат.



Растение нужно увлажнять / Фото Pexels

Добавьте света

Орхидеи нуждаются в ярком и рассеянном свете. Растение нужно переставить ближе к свету, если его цветы и листья выглядят вялыми.

Следите за температурой

Оптимальная температура для большинства орхидей – от 18 до 24 градусов тепла. Ночная прохлада способствует закладке бутонов, однако слишком холодный ночной воздух может остановить развитие растения.

Поддерживайте влажность

Орхидеи любят влажный воздух. Популярные фаленопсисы хорошо чувствуют себя при влажности 50%. Поддержать влажность поможет поддон с водой под горшком или специальный увлажнитель.

Проверяйте на вредителей и болезни

Мучнистые червецы, щитовки, клещи и другие вредители истощают растение, высасывая из него питательные вещества. Причиной упадка растения могут быть бактериальные и вирусные заболевания. Коричневые пятна с желтой каймой – распространенный симптом бактериальной пятнистости. Чистые горшки и правильный полив могут избежать большинства проблем.

Как часто надо пересаживать растение?

Орхидеи следует пересаживать после покупки, каждый год или каждые два года, когда закончится цикл цветения, а также если корни растут из дренажных отверстий или субстрат распадается, пишет Better Homes&Gardens. Для пересадки орхидеи нужно стерилизовать инструменты, подготовить растение, наполнить новый горшок специальной смесью, смешать корни и почву, а затем тщательно полить.

