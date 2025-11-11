В высоких квартирах или домах довольно трудно обогреть всю комнату даже при включенном отоплении, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. В таком случае не обязательно повышать температуру в конвекторе. Есть простое решение, которое поможет уменьшить счета за коммунальные услуги.

Как согреть комнату в холодное время?

Согреться дома можно благодаря теплому пледу, носкам или грелке, но можно попробовать старый метод энергоэффективности. Викторианский метод сохранения тепла снова приобретает популярность.

Чтобы остановить сквозняки и сохранить тепло, нужно повесить тяжелые шторы на внутренних дверях, а также у входной двери. Вдоль пола стоит добавить еще тканевой ушинитель, чтобы тепло оставалось в комнате. Все это можно сделать без дополнительных затрат.



Шторы в комнате способны сохранить тепло / Фото Pexels

Плотные шторы способны уменьшить расходы тепла через окна до 33%, а в старых домах даже до 39%. Благодаря правильному текстилю, температура в комнате может подняться на 1 – 2 градуса.

Шторы нужно повесить на карнизе. Выбирайте шерстяной материал, который лучше всего сохраняет тепло. Если рядом с дверью есть какие-то щели – то закройте их герметиком. Для окон используйте тяжелые шторы, которые также хорошо сохранят тепло. Уже через несколько дней комната станет намного теплее.

Промерзания входной двери можно избежать, используя вспененный каучук для теплоизоляции, говорится на ютуб-канале "Наша дача". Приобретите вспененный каучук в рулоне толщиной 1 сантиметр.

Перед нанесением нужно подготовить поверхность – тщательно очистить двери от пыли, грязи и жира, чтобы обеспечить прочное сцепление клея. Далее снимите защитную пленку и равномерно нанесите материал, избегая складок и воздушных пузырей.

Какие еще лайфхаки надо знать?