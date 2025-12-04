Как быстро высушить мокрую обувь: эти трюки работают на 100%

В зимнюю пору погода бывает разной –от сильных заморозков до таяния снега. Часто от этого страдает обувь, которая намокает. Специалисты не советуют сушить сапоги или кроссовки у обогревателя, поэтому советуем воспользоваться другими советами, которые являются полезными.

Высушивать обувь на батарее – плохая идея, поскольку чрезмерное тепло может повредить подошву, поэтому из-за этого сапоги имеют все шансы деформироваться, пишет 24 Канал со ссылкой на Toms. Именно поэтому зимние сапоги нужно высушивать правильно. Есть несколько способов сохранить обувь без каких-либо рисков.

Чем высушить мокрую обувь?

На свежем воздухе

Этот способ является самым надежным. Благодаря ему обувь не потеряет форму. Лучшее место – у окна или на балконе, если там сухо. Можете снять стельки, развязать шнуровки и поднять обувь так, чтобы воздух свободно проходил сквозь нее. Оказывается, что на полу пара будет сохнуть дольше, поэтому стоит поставить обувь на бок или прислонить к стене вверх носком.

Газетой или бумагой

Метод старый, но довольно действенный. Газета хорошо впитывает воду и оставляет форму обуви. Нужно лишь несколько листов поместить внутрь на ночь, а через несколько часов заменить влажную бумагу на новую. Для светлой обуви следует использовать белую бумагу или бумажные полотенца, чтобы избежать следов от чернил.



Пакетиками силикагеля

Такие пакетики неоднократно вы могли видеть в коробках с обувью. Они прекрасно подходят для деликатных материалов: кожи, замши или экокожи. Силикагель поглощает влагу, поэтому засыпьте несколько пакетиков в каждую пару, а на утро обувь будет сухой.

Осушителем воздуха

Если в помещении наблюдается влажность, то обувь нужно поставить в комнате с осушителем воздуха, чтобы за несколько часов сошла вся влага.

Зимой довольно часто может быть холодно в ноги, даже несмотря на утепление. Чтобы согреть ноги, стоит воспользоваться несколькими действенными советами, пишет Verywell Fit. Для сохранения тепла в ногах можно использовать бумажные полотенца, полиэтиленовую пленку или бахилы поверх носков. Дополнительно можно комбинировать два слоя носков и использовать тепловые грелки-стельки для длительного тепла.

