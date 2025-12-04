Як швидко висушити мокре взуття: ці трюки працюють на 100%

У зимову пору погода буває різною – від сильних заморозків до танення снігу. Часто від цього страждає взуття, яке намокає. Фахівці не радять сушити чоботи чи кросівки біля обігрівача, тому радимо скористатися іншими порадами, які є помічними.

Висушувати взуття на батареї – погана ідея, оскільки надмірне тепло може пошкодити підошву, тож через це чоботи мають всі шанси деформуватися, пише 24 Канал з посиланням на Toms. Саме тому зимові чоботи потрібно висушувати правильно. Є кілька способів зберегти взуття без будь-яких ризиків.

Читайте також Як випрати куртку, щоб на ній не залишилось розводів

Чим висушити мокре взуття?

На свіжому повітрі

Цей спосіб є найнадійнішим. Завдяки ньому взуття не втратить форму. Найкраще місце – біля вікна чи на балконі, якщо там сухо. Можете зняти устілки, розв’язати шнурівки та підняти взуття так, щоб повітря вільно проходило крізь нього. Виявляється, що на підлозі пара буде сохнути довше, тому варто поставити взуття на бік чи притулити до стіни догори носком.

До речі, зимові чоботи, черевики чи кросівки знайти за найкращими цінами можна на Prom. А ще взуття на свята, тапки і та купу всього іншого для очищення шкіри чи замші. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Газетою чи папером

Метод старий, але доволі дієвий. Газета добре вбирає воду й залишає форму взуття. Потрібно лише кілька аркушів помістити всередину на ніч, а через кілька годин замінити вологий папір на новий. Для світлого взуття варто використовувати білий папір чи паперові рушники, щоб уникнути слідів від чорнила.



Дієві поради проти мокрого взуття / Фото Freepik

Пакетиками силікагелю

Такі пакетики неодноразово ви могли бачити у коробках зі взуттям. Вони чудово підходять для делікатних матеріалів: шкіри, замші чи екошкіри. Силікагель поглинає вологу, тому засипте кілька пакетиків у кожну пару, а на ранок взуття буде сухим.

Осушувачем повітря

Якщо у приміщенні спостерігається вологість, то взуття потрібно поставити у кімнаті з осушувачем повітря, щоб за кілька годин зійшла вся волога.

Взимку досить часто може бути холодно в ноги, навіть попри утеплення. Щоб зігріти ноги, варто скористатися кількома дієвими порадами, пише Verywell Fit. Для збереження тепла в ногах можна використовувати паперові рушники, поліетиленову плівку або бахіли поверх шкарпеток. Додатково можна комбінувати два шари шкарпеток і використовувати теплові грілки-устілки для тривалого тепла.

Які є ше цікаві поради?