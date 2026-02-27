Многие огородники ориентируются на фазы Луны, поскольку посадка в правильные дни влияет на рост и развитие растения, пишет Space Weather Life. В течение месяца есть дни, которые считаются благоприятными для посева, а есть периоды, когда работу на грядках стоит отложить.

Когда и что сажать в марте?

Фазы Луны в марте 2026 года будут проходить в такой последовательности:

Убывающая Луна – 4 – 18 марта;

– 4 – 18 марта; Новолуние – 19 марта;

– 19 марта; Растущая Луна – 1 – 2, 20 – 31 марта;

– 1 – 2, 20 – 31 марта; Полнолуние – 3 марта.

Планируя садово-огородные работы, важно учесть не только лунные фазы, но и погодные условия. Сочетание этих факторов поможет растениям развиваться равномерно и создаст предпосылки для щедрого урожая.

Лучшим периодом для посадок считается Растущая Луна. В этот период все посадки хорошо примутся, а растения вырастут здоровыми и дадут хороший урожай. В убывающую Луну тоже можно заниматься делами в саду и на огороде, но в это время советуют выполнять только самые важные задачи. В Новолуние и Полнолуние от огородных дел лучше отказаться.



В марте можно сажать растения в грунт / Фото Pexels

Что посадить в марте?

Овощи и зелень

К ключевым задачам марта входит посев семян на рассаду (помидоры, перец, баклажаны и травы – базилик и петрушка), пишет House&Garden. После обработки почвы можно сеять горох, шпинат, редис, морковь, свеклу и репу. Для подготовки грядок достаточно внести компост в почву и удалить сорняки.

Цветы

В марте уже можно сажать розы, деревья, кустарники и луковичные растения, которые цветут летом. Для мартовской посадки подходят лилии и гладиолусы. Также непосредственно в грунт можно сеять однолетние растения – петунии и циннии.

Фрукты

Дачники говорят, что в марте уже можно сажать новые фруктовые деревья и кусты. В этот месяц надо уделить внимание обрезке кустов малины.

