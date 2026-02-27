Чимало городників орієнтуються на фази Місяця, оскільки посадка в правильні дні впливає на ріст та розвиток рослини, пише Space Weather Life. Впродовж місяця є дні, які вважаються сприятливими для посіву, а є періоди, коли роботу на грядках варто відкласти.

Коли та що садити у березні?

Фази місяця у березні 2026 році будуть проходити у такій послідовності:

Спадний Місяць – 4 – 18 березня;

– 4 – 18 березня; Молодик – 19 березня;

– 19 березня; Зростаючий Місяць – 1 – 2, 20 – 31 березня;

– 1 – 2, 20 – 31 березня; Повня – 3 березня.

Плануючи садово-городні роботи, важливо врахувати не лише місячні фази, але й погодні умови. Поєднання цих факторів допоможе рослинам розвиватися рівномірно й створить передумови для щедрого врожаю.

Найкращим періодом для посадок вважається Зростаючий Місяць. У цей період усі посадки добре приймуться, а рослини виростуть здоровими й дадуть гарний урожай. У Спадний Місяць теж можна займатися справами в саду та на городі, але в цей час радять виконувати лише найважливіші завдання. У Молодик та Повню від городніх справ краще відмовитися.



У березні можна садити рослини в ґрунт / Фото Pexels

Що посадити в березні?

Овочі та зелень

До ключових завдань березня входить посів насіння на розсаду (помідори, перець, баклажани й трави – базилік і петрушка), пише House&Garden. Після обробки ґрунту можна сіяти горох, шпинат, редиску, моркву, буряк та ріпу. Для підготовки грядок достатньо внести компост у ґрунт й видалити бур’яни.

Квіти

У березні вже можна садити троянди, дерева, чагарники й цибулеві рослини, які квітнуть влітку. Для березневої посадки підходять лілії та гладіолуси. Також безпосередньо в ґрунт можна сіяти однорічні рослини – петунії та цинії.

Фрукти

Дачники кажуть, що у березні вже можна садити нові фруктові дерева й кущі. У цей місяць треба приділити увагу обрізці кущам малини.

