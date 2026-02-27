После месяцев покоя розы начинают просыпаться, пишет Expess. Садоводам в эту пору уже стоит браться за работу, поскольку неправильный уход приведет к тому, что они начнут плохо цвести.

Что делать с розами в конце февраля?

Правильная обрезка, полив и борьба с вредителями улучшат рост и развитие роз. Ключевым в конце февраля для садоводов считается подкормка цветов. Розы достаточно прихотливы, поэтому после зимы им нужно уделить лишь 10 – 30 секунд времени.

Садовод Уильям Митчелл отметил, что именно февраль – это идеальное время для подготовки кустов к весеннему росту.

Розе нужно непрерывное снабжение питательных веществ в течение всего вегетационного периода, чтобы она лучше развивалась,

– добавил садовод.

По его словам, здоровые розы не только лучше цветут, но и более устойчивы к болезням и насекомым. Для лучшей организации можно завести садоводческий календарь, в котором следует записывать когда и как удобрять цветы.



Розам необходима подкормка в феврале / Фото Pexels

Садовник рассказал, что розы просыпаются от зимней спячки в конце марта или в начале апреля. Удобрять кусты после первых прорастаний почек – нельзя, поэтому подкормку стоит провести быстрее.

Подкормка в феврале считается самым безопасным, поскольку правильно подействует и защитит розы еще до появления первых побегов. Второй раз подкормить розы рекомендуется в конце июня или в начале июля. Оно касается только тех кустов, которые имеют способность зацвести повторно. Подпитывать розы стоит у основания, избегая листьев, во избежание ожогов.

В феврале достаточно подкормить розы органикой. Лучше всего подходит перепревший навоз или компост – 300 граммов под куст будет вполне достаточно. Кроме того, стоит провести обрезку роз в конце зимы, пишет Homes&Gardens. Укорачивать побеги или убирать лишние ветви можно и в течение года, однако глобальную обрезку лучше оставить именно на февраль.

