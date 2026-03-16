Помидоры любят расти на участке вместе с компаньонами, поэтому опытные огородники сажают неподалеку от них базилик, настурции и бархатцы, пишет Express. Посадка этих растений возле помидоров помогает отпугнуть вредителей и улучшить вкус помидоров.

Читайте также Когда сеять капусту на рассаду: не все знают

Почему соседство такое полезное для помидоров?

Польза настурций заключается в том, что их аромат отпугивает белокрылок и тлей. Эти вредители часто встречаются в летние месяцы. Дополнением к помидорам может стать перец, шпинат, салат и морковь. Их соседство поможет помидорам успешно прорастать все лето.

Компаньоны могут улучшить здоровье своих соседей. Петрушка придает помидорам и спарже большей силы роста, а хрен, посажен рядом с картофелем, делает их сильнее и устойчивее к болезням,

– отметили эксперты.

Королевское садоводческое общество тоже рекомендует совместную посадку растений. Они отметили, что правильное соседство действительно помогает определенным растениям лучше расти в течение всего вегетационного периода. В течение этого времени важно регулярно прищипывать боковые побеги культуры, чтобы стимулировать дальнейший рост.



Правильное соседство улучшит урожай помидоров / Фото Unsplash

Огородникам следует избегать выращивания помидоров вблизи картофеля, а также фенхеля, который может тормозить рост растений.

На сайте "Фермерство в Украине" пишут, что зола, птичий помет, кофейная гуща, кожура от бананов и дрожжевая подкормка являются эффективными натуральными удобрениями для рассады помидоров. Их поочередно можно использовать для лучшего роста овощей.

На грядке вместо помидоров рекомендуется выращивать горох, редис, лук, стручковую фасоль, свеклу, огурцы и овощи семейства крестоцветных.

Что еще следует знать дачникам?