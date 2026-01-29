Для выгодных покупок стоит обращать внимание на лунный календарь февраля, пишет 24 Канал.

По лунному календарю на февраль 2026 года циклическая фаза Луны будет проходить вот в такой последовательности:

Растущая Луна – 1 февраля, 18 – 28 февраля;

Полнолуние – 2 февраля;

Убывающая Луна – 3 – 16 февраля;

Новолуние – 17 февраля.

Какие есть благоприятные фазы Луны для покупок?

С учетом дат этого календаря можно выбрать период, когда охотно тратятся деньги на одежду, товары для дома, технику. А есть определенные дни, когда от покупок стоит отказаться, потому что они огорчат и не принесут никакой радости.

Растущая Луна считается для покупок лучшим. В этот период можно покупать что-то для себя, на подарок, или даже вкладываться в дорогую покупку. Покупки в период Растущей Луны будут удачными.

У Полнолуние астрологи не советуют делать дорогих покупок, поэтому их лучше отложить.

Не стоит тратить деньги на покупки в период Убывающую Луну, потому что эти вещи не принесут никакой пользы и удовольствия. Не рекомендуется делать покупки в период, когда Луна в Новолуние, поскольку деньги после такой покупки будут долго к вам возвращаться.

Какие дни будут самыми счастливыми в феврале для каждого знака Зодиака?

Согласно гороскопу на февраль 2026 года, для каждого знака будет особый день, который подарит счастье и приятные эмоции, пишет Your Tango. Для Овна самым счастливым днем будет – 1 февраля, для Тельцов и Близнецов – 17 февраля, для Раков – 26 февраля, для Львов и Девы – 3 февраля, для Весов – 17 февраля, для Скорпионов и Стрельцов – 1 февраля, для Козерога – 3 февраля, для Водолея – 17 февраля, а для Рыб – 3 февраля.

