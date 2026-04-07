Вариантов вытяжек немало: навесные, с нижним отводом воздуха, канальные и рециркуляционные. Поэтому для того, чтобы выбрать оптимальный вариант для своих нужд, следует обратить внимание на целый ряд факторов, пишет Consumer Reports.

Интересно Колорадский жук исчезнет с огорода: посадите вспомогательное растение рядом с картофелем

Зачем нужна вытяжка на кухне?

Вытяжка – это незаменимый бытовой прибор, выполняющий сразу несколько очень важных функций. Основное ее назначение – это, конечно же, ликвидировать жир, дым и другие запахи приготовления пищи из воздуха. Так в кухне создается гораздо чище и свежее среду.

Но также вытяжка незаменима для борьбы с конденсатом, лишней влагой, а затем и с плесенью – а она часто становится проблемой на кухнях, и особенно в холодное время года.

Кроме того, следует учитывать то, что во многих домах кухни имеют достаточно открытую планировку, и это означает, что запахи могут очень легко просачиваться в другие жилые зоны. Здесь вытяжка – просто must have. Поэтому далее рассказываем какие есть типы и на что обращать внимание при выборе.

Какие существуют типы вытяжек?

Навесные вытяжки

Модели с навесом являются самыми распространенными: они выглядят, как отдельный "дымоход" – и к ним относятся и островные вытяжки, устанавливаемые над кухонной зоной в центре кухни, и настенные вытяжки у стены. Обычно этот тип покрывает всю площадь варочной поверхности.



Навесные вытяжки наиболее эффективны / Фото Pexels

Вытяжка, вмонтирована в кухонный шкаф

Встроенные вытяжки становятся все популярнее, ведь помогают достичь элегантного минималистичного вида. Они практически незаметны, но часто не покрывают всю площадь плиты. Но если подобрать прибор с достаточно высокой скоростью отвода воздуха, она будет удачным выбором. Особенно часто такие вытяжки устанавливают в небольших кухнях, где каждый сантиметр пространства – на вес золота.

Стационарные вытяжки

Такие вытяжки покрывают всю площадь плиты, а также следует учитывать то, что фиксированные модели работают лучше, чем выдвижные. Кроме того, они имеют значительно большую площадь фильтра.

Если вы думаете об установке именно стационарной модели, следует учесть, что расположение на уровне головы может мешать.



Стационарные вытяжки удобны / Фото Pexels

Выдвижные вытяжки

Выдвижные приборы оборудованы вентилятором и подсветкой, и они включаются, когда вы выдвигаете их вручную. Главный плюс модели – после приготовления пищи можно убрать вытяжку из поля зрения.

Вот несколько качественных вытяжек, которые можно выбрать для своей кухни.

Minola HPL 512 I – стационарная модель, что подойдет для стильной, современной кухни. Компактные размеры позволяют вместить ее даже в небольшую комнату.

INTERLINE DELI WH A/60/2/T – выдвижная вытяжка с режимами отвода и рециркуляции станет удачным выбором, если на кухне нужно максимально экономить пространство.

VentoLux PARMA 50 WH – стационарная вытяжка, что быстро удаляет пар и дым из кухни. Стильный и современный дизайн прибора впишется практически в любое пространство.

На что обратить внимание при выборе вытяжки?

Модель вытяжки, конечно, влияет и на ее вид, и на эффективность, но и характеристики не менее важны. Далее рассказываем, на что следует обратить особое внимание.

Скорость отвода воздуха

Обычно она указывается в кубических метрах в час – впрочем, учитывайте, что заявленная производительность мало влияет на реальную эффективность прибора, ведь внутренняя конструкция и установка имеют гораздо большее значение.

Например, если воздуховод засорен, даже самая мощная вытяжка не будет работать достаточно эффективно.

Вид

Обращайте внимание на то, чтобы в вытяжке не было очень много щелей, закоулков и маленьких деталей – ведь ее придется чистить от жира, что точно будет налипать на поверхность. Также опыт экспертов подсказывает, что стационарные вытяжки с гладкой нижней стороной чистить проще, чем выдвижные.

Фильтры

Все вытяжки оснащены фильтром, но следует обратить внимание на то, можно ли чистить фильтр, или его нужно заменять каждый раз – ведь это означает дополнительные расходы.

Качественным вариантом считается фильтр из алюминиевой сетки: его относительно просто помыть, и он не требует замены. Но если вы покупаете вытяжку, имеющую режим рециркуляции, она должна также быть оснащена угольным фильтром – и вот уже он требует замены.

Освещение

Освещение на вытяжке – это то, на что многие люди почти не учитывают при выборе прибора, и зря – оно значительно важнее, чем может показаться на первый взгляд. И присмотреться нужно к двум моментам:

количество лампочек – в идеале их должно быть 2, а не одна, ведь это обеспечит лучшую видимость;

– в идеале их должно быть 2, а не одна, ведь это обеспечит лучшую видимость; тип лампы также играет важную роль. Галогенные дают лучшее освещение, чем лампы накаливания, а светодиодные потребляют меньше энергии.

Элементы управления

На большинстве вытяжек кнопки или сенсорные панели расположены на передней стороне вытяжки – и это лучший вариант. Зато лучше избегать некоторых выдвижных моделей, где элементы управления прячутся внизу вытяжки, пишет Choice.

Шум

Уровень шума – это еще один важный фактор, который стоит выяснить еще до того, как вы впервые включите вытяжку на своей кухне. Возможно, громкие вытяжки и будут несколько мощнее, но это точно не лучшее решение в долгосрочной перспективе.

Лучший способ проверить шумность – это включить прибор на максимальную мощность.

Канальная vs рециркуляционная система

Вытяжки также в целом делятся на два типа:

вытяжки с канальной системой вытягивают запахи и выводят их наружу;

рециркуляционные вытяжки всасывают воздух, проводят его через фильтры и возвращают обратно в комнату.

Здесь следует выбирать в соответствии с собственными возможностями и потребностями, но учтите, что во втором случае поддержания работы вытяжки обойдется дороже: угольные фильтры в рециркуляционных системах нужно периодически заменять.