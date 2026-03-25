В эти дни апреля выгоднее всего делать покупки: подсказка для экономных

С приходом тепла появляется желание сменить гардероб или порадовать себя любыми другими новыми покупками. В апреле многие обновляют вещи к теплому сезону и выбирают декор к праздникам.

Все больше людей обращают внимание на лунный календарь, планируя расходы, пишет Space Weather Live. Считается, что фазы Луны могут влиять на удачные покупки, поэтому выбор даты для шопинга имеет значение.

По лунному календарю на апрель 2026 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Полнолуние – 2 апреля;

– 2 апреля; Убывающая Луна – 3 – 16 апреля;

– 3 – 16 апреля; Новолуние – 17 апреля;

– 17 апреля; Растущая Луна – 18 – 30 апреля.

1 апреля Полнолуние 15 день 2 апреля Полнолуние 16 день 3 апреля Нисходящая Луна 17 день 4 апреля Нисходящая Луна 18 день 5 апреля Нисходящая Луна 19 день 6 апреля Нисходящая Луна 20 день 7 апреля Нисходящая Луна 21 день 8 апреля Нисходящая Луна 22 день 9 апреля Нисходящая Луна 23 день 10 апреля Последняя четверть 24 день 11 апреля Нисходящая Луна 25 день 12 апреля Нисходящая Луна 26 день 13 апреля Нисходящая Луна 27 день 14 апреля Нисходящая Луна 28 день 15 апреля Нисходящая Луна 29 день 16 апреля Нисходящая Луна 30 день 17 апреля Новолуние 1 день 18 апреля Растущая Луна 2 день 19 апреля Растущая Луна 3 день 20 апреля Растущая Луна 4 день 21 апреля Растущая Луна 5 день 22 апреля Растущая Луна 6 день 23 апреля Растущая Луна 7 день 24 апреля Растущая Луна 8 день 25 апреля Растущая Луна 9 день 26 апреля Растущая Луна 10 день 27 апреля Растущая Луна 11 день 28 апреля Растущая Луна 12 день 29 апреля Растущая Луна 13 день 30 апреля Растущая Луна 14 день

Когда в апреле можно делать покупки?

Самым благоприятным периодом для покупок считается Растущая Луна. Приобретенные вещи в это время дольше служат и приносят больше удовольствия. Период с 18 по 30 апреля подходит для обновления гардероба, покупки техники, подарков или праздничного декора.

Во время убывающей Луны к тратам нужно подходить более обдуманно. Период хорош для запланированных покупок и вещей первой необходимости. В это время полезно покупать все, без чего сложно обойтись в повседневной жизни.

В Полнолуние стоит отказаться от серьезных трат. В этот день решения принимаются эмоционально, поэтому есть риск купить что-то лишнее или то, что со временем разочарует.

Новолуние тоже не является удачным временем для шопинга. Покупки могут оказаться ненужными, поэтому большие расходы лучше перенести на другие дни.

Выбирая удачные дни для покупок в апреле, можно получить не только удовольствие от шопинга, но и сделать его более осознанным.

Что можно купить в апреле?