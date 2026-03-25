Дедалі більше людей звертають увагу на місячний календар, плануючи витрати, пише Space Weather Live. Вважається, що фази Місяця можуть впливати на вдалі покупки, тому вибір дати для шопінгу має значення.

Читайте також Цей день квітня буде найбільш емоційно нестабільним: проігноруєте – не уникнете конфліктів

За місячним календарем на квітень 2026 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Повня – 2 квітня;

– 2 квітня; Спадний Місяць – 3 – 16 квітня;

– 3 – 16 квітня; Молодик – 17 квітня;

– 17 квітня; Зростаючий Місяць – 18 – 30 квітня.

1 квітня Повний Місяць 15 день 2 квітня Повний Місяць 16 день 3 квітня Спадний Місяць 17 день 4 квітня Спадний Місяць 18 день 5 квітня Спадний Місяць 19 день 6 квітня Спадний Місяць 20 день 7 квітня Спадний Місяць 21 день 8 квітня Спадний Місяць 22 день 9 квітня Спадний Місяць 23 день 10 квітня Остання чверть 24 день 11 квітня Спадний Місяць 25 день 12 квітня Спадний Місяць 26 день 13 квітня Спадний Місяць 27 день 14 квітня Спадний Місяць 28 день 15 квітня Спадний Місяць 29 день 16 квітня Спадний Місяць 30 день 17 квітня Молодик 1 день 18 квітня Зростаючий Місяць 2 день 19 квітня Зростаючий Місяць 3 день 20 квітня Зростаючий Місяць 4 день 21 квітня Зростаючий Місяць 5 день 22 квітня Зростаючий Місяць 6 день 23 квітня Зростаючий Місяць 7 день 24 квітня Зростаючий Місяць 8 день 25 квітня Зростаючий Місяць 9 день 26 квітня Зростаючий Місяць 10 день 27 квітня Зростаючий Місяць 11 день 28 квітня Зростаючий Місяць 12 день 29 квітня Зростаючий Місяць 13 день 30 квітня Зростаючий Місяць 14 день

Коли у квітні можна робити покупки?

Найсприятливішим періодом для покупок вважається Зростаючий Місяць. Придбані речі у цей час довше служать й приносять більше задоволення. Період з 18 по 30 квітня підходить для оновлення гардероба, купівлі техніки, подарунків чи святкового декору.

Під час Спадного Місяця до витрат потрібно підходити більш обдумано. Період хороший для запланованих покупок і речей першої необхідності. У цей час корисно купляти все, без чого складно обійтися в повсякденному житті.

У Повню варто відмовитися від серйозних витрат. У цей день рішення приймаються емоційно, тож є ризик купити щось зайве чи те, що з часом розчарує.

Молодик теж не є вдалим часом для шопінгу. Покупки можуть виявитися непотрібними, тому великі витрати краще перенести на інші дні.

Обираючи вдалі дні для покупок у квітні, можна отримати не лише задоволення від шопінгу, але й зробити його більш усвідомленим.

