В апреле 2026 года Луна будет проходить через несколько ключевых фаз, каждая из которых несет особое влияние на человека, пишет Space Weather Live. Поэтому делимся с вами календарем благоприятных и неудачных дней.

Читайте также Украинка рассказала, чем красят пасхальные яйца в Грузии: делаются быстро и без лишних усилий

Фазы Луны в апреле 2026 года

Полнолуние – 2 апреля;

Луна убывающая – 3 – 16 апреля;

Новолуние – 17 апреля;

Растущая Луна – 18 – 30 апреля.

1 апреля Полнолуние 15 день 2 апреля Полнолуние 16 день 3 апреля Нисходящая Луна 17 день 4 апреля Нисходящая Луна 18 день 5 апреля Нисходящая Луна 19 день 6 апреля Нисходящая Луна 20 день 7 апреля Нисходящая Луна 21 день 8 апреля Нисходящая Луна 22 день 9 апреля Нисходящая Луна 23 день 10 апреля Последняя четверть 24 день 11 апреля Нисходящая Луна 25 день 12 апреля Нисходящая Луна 26 день 13 апреля Нисходящая Луна 27 день 14 апреля Нисходящая Луна 28 день 15 апреля Нисходящая Луна 29 день 16 апреля Нисходящая Луна 30 день 17 апреля Новолуние 1 день 18 апреля Растущая Луна 2 день 19 апреля Растущая Луна 3 день 20 апреля Растущая Луна 4 день 21 апреля Растущая Луна 5 день 22 апреля Растущая Луна 6 день 23 апреля Растущая Луна 7 день 24 апреля Растущая Луна 8 день 25 апреля Растущая Луна 9 день 26 апреля Растущая Луна 10 день 27 апреля Растущая Луна 11 день 28 апреля Растущая Луна 12 день 29 апреля Растущая Луна 13 день 30 апреля Растущая Луна 14 день

Как фазы Луны влияют на людей?

1 апреля – это период почти Полнолуния. Энергия в этот день будет на пике, поэтому день подходит для завершения важных дел и подведения итогов.

2 апреля – Полнолуние. Этот день является одним из самых эмоционально нестабильных периодов. В Полнолуние возможны перепады настроения, импульсивные решения и конфликты. Астрологи советуют избегать серьезных разговоров и не перегружать себя делами.

3 – 16 апреля – убывающая Луна. В этот период стоит завершать начатые дела, а также позаботиться о физическом и эмоциональном состоянии. Время подходит для того, чтобы избавиться от лишнего, закрыть старые вопросы или навести порядок.

10 апреля – последняя четверть. В этот день стоит проанализировать свою жизнь и переосмыслить те вещи, которые больше всего беспокоят. Начинать что-то новое не стоит. Лучше сосредоточиться на выводах и планировании.

17 апреля – Новолуние. Начало нового лунного цикла благоприятно для планирования и постановки целей.

18 – 30 апреля – Растущая Луна. Эта пора считается самой активной для развития и действий. Удачное время для новых начинаний, встреч, проектов и любых инициатив.

Какие дни являются напряженными?

С 1 по 3 апреля может ощущаться определенный эмоциональный пик из-за Полнолуния. Астрологи отмечают возможный спад энергии, сомнение и апатию с 9 по 11 апреля. Период Новолуния с 16 по 18 апреля тоже может иметь какую-то определенную внутреннюю нестабильность. А с 23 по 25 апреля у многих происходят эмоциональные колебания из-за Растущей Луны