Эти 8 дней скрывают опасность и неприятности: лунный календарь на март 2026 года

Астрологи убеждены, что на состояние человека и его поступки могут влиять космические тела, и в частности и Луна – и за ее фазами следят особенно пристально.

Издавна люди следят за Луной, чтобы определить удачные и неудачные дни для тех или иных дел. Поэтому перед тем, как создавать важные планы на март, лучше проверить эту дату в календаре, пишет Space Weather Live.

