Укр Рус
Лайфхаки Советы подруги Эти 8 дней скрывают опасность и неприятности: лунный календарь на март 2026 года
26 февраля, 17:07
35

Эти 8 дней скрывают опасность и неприятности: лунный календарь на март 2026 года

Марина Блохина
Основные тезисы
  • Астрологи считают, что космические тела, в частности Луна, могут влиять на состояние человека и его поступки.
  • Перед созданием важных планов на март 2026 года рекомендуется проверить дату в лунном календаре.

Астрологи убеждены, что на состояние человека и его поступки могут влиять космические тела, и в частности и Луна – и за ее фазами следят особенно пристально.

Издавна люди следят за Луной, чтобы определить удачные и неудачные дни для тех или иных дел. Поэтому перед тем, как создавать важные планы на март, лучше проверить эту дату в календаре, пишет Space Weather Live.

Интересно Какой вакууматор лучше всего подходит для дома: советы перед покупкойю

1 марта Растущая луна 12 день
2 марта Растущая луна 13 день
3 марта Полнолуние 14 день
4 марта Полнолуние 15 день
5 марта Убывающая луна 16 день
6 марта Убывающая луна 17 день
7 марта Убывающая луна 18 день
8 марта Убывающая луна 19 день
9 марта Убывающая луна 20 день
10 марта Убывающая луна 21 день
11 марта Последняя четверть 22 день
12 марта Последняя четверть 23 день
13 марта Убывающая луна 24 день
14 марта Убывающая луна 25 день
15 марта Убывающая луна 26 день
16 марта Убывающая луна 27 день
17 марта Убывающая луна 28 день
18 марта Убывающая луна 29 день
19 марта Новолуние 0 день
20 марта Растущая луна 1 день
21 марта Растущая луна 2 день
22 марта Растущая луна 3 день
23 марта Растущая луна 4 день
24 марта Растущая луна 5 день
25 марта Растущая луна 6 день
26 марта Первая четверть 7 день
27 марта Растущая луна 8 день
28 марта Растущая луна 9 день
29 марта Растущая луна 10 день
30 марта Растущая луна 11 день
31 марта Растущий месяц 12 день

Как фазы Луны в марте влияют на людей?

1 и 2 марта – это растущая выпуклая луна, почти полная, с видимостью в 93 – 99%. Это значит, что это время идеально подходит для воплощения различных планов, пишет Almanac.

А вот на 3 – 4 марта приходится полнолуние. Этот период в астрологии считается довольно опасным. В это время человек якобы хуже контролирует свои эмоции и реакции, поэтому лучше воздержаться от принятия важных решений и посещения встреч. Зато время можно посвятить отдыху и релаксу.

11 – 12 марта – это последняя четверть, когда полумесяц хорошо видно утром. Это время – для обдумывания будущих планов, рефлексии относительно событий предыдущего месяца.

А вот Новолуние 19 марта и растущий август – это идеальное время для внедрения в жизнь планов, активных встреч, решений и тому подобное.

Впрочем, в марте есть несколько неблагоприятных дней, в течение которых стоит быть особенно осторожными – это 5 – 7, 8, 18 – 20, а также 26 – 27 числа.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что нужно посадить возле моркови, чтобы достичь идеального урожая и собрать просто-таки рекордный урожай.

Частые вопросы

Как фазы Луны в марте влияют на людей?

Фазы Луны в марте могут влиять на эмоциональное состояние и принятие решений. Например, растущая выпуклая луна 1 и 2 марта подходит для воплощения планов, тогда как полнолуние 3 и 4 марта считается опасным периодом для важных решений.

Какой период в марте считается идеальным для внедрения планов?

Новолуние 19 марта и растущий серп идеально подходят для внедрения планов, активных встреч и принятия решений.

Какие дни в марте считаются неблагоприятными?

В марте несколько дней считаются неблагоприятными, среди них 5-7, 8, 18-20, а также 26-27 марта. В эти дни рекомендуется быть особенно осторожными.