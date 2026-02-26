Здавна люди стежать за Місяцем, аби визначити вдалі та невдалі дні для тих чи інших справ. Тож перед тим, як створювати важливі плани на березень, краще перевірити цю дату в календарі, пише Space Weather Live.

Цікаво Який вакууматор найкраще підходить для дому: поради перед покупкою