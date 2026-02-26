Здавна люди стежать за Місяцем, аби визначити вдалі та невдалі дні для тих чи інших справ. Тож перед тим, як створювати важливі плани на березень, краще перевірити цю дату в календарі, пише Space Weather Live.
Цікаво Який вакууматор найкраще підходить для дому: поради перед покупкою
|1 березня
|Зростаючий місяць
|12 день
|2 березня
|Зростаючий місяць
|13 день
|3 березня
|Повний місяць
|14 день
|4 березня
|Повний місяць
|15 день
|5 березня
|Спадаючий місяць
|16 день
|6 березня
|Спадаючий місяць
|17 день
|7 березня
|Спадаючий місяць
|18 день
|8 березня
|Спадаючий місяць
|19 день
|9 березня
|Спадаючий місяць
|20 день
|10 березня
|Спадаючий місяць
|21 день
|11 березня
|Остання чверть
|22 день
|12 березня
|Остання чверть
|23 день
|13 березня
|Спадаючий місяць
|24 день
|14 березня
|Спадаючий місяць
|25 день
|15 березня
|Спадаючий місяць
|26 день
|16 березня
|Спадаючий місяць
|27 день
|17 березня
|Спадаючий місяць
|28 день
|18 березня
|Спадаючий місяць
|29 день
|19 березня
|Молодик
|0 день
|20 березня
|Зростаючий місяць
|1 день
|21 березня
|Зростаючий місяць
|2 день
|22 березня
|Зростаючий місяць
|3 день
|23 березня
|Зростаючий місяць
|4 день
|24 березня
|Зростаючий місяць
|5 день
|25 березня
|Зростаючий місяць
|6 день
|26 березня
|Перша чверть
|7 день
|27 березня
|Зростаючий місяць
|8 день
|28 березня
|Зростаючий місяць
|9 день
|29 березня
|Зростаючий місяць
|10 день
|30 березня
|Зростаючий місяць
|11 день
|31 березня
|Зростаючий місяць
|12 день
Як фази Місяця у березні впливають на людей?
1 і 2 березня – це зростаючий опуклий місяць, що майже повний, з видимістю у 93 – 99%. Це значить, що цей час ідеально підходить для втілення різноманітних планів, пише Almanac.
А ось на 3 – 4 березня припадає повня. Цей період в астрології вважається досить небезпечним. В цей час людина нібито гірше контролює свої емоції та реакції, тож краще утриматися від ухвалення важливих рішень та відвідування зустрічей. Натомість час можна присвятити відпочинку та релаксу.
11 – 12 березня – це остання чверть, коли півмісяць добре видно вранці. Цей час – для обдумування майбутніх планів, рефлексії щодо подій попереднього місяця.
А ось Молодик 19 березня та зростаючий серп – це ідеальний час для впровадження у життя планів, активних зустрічей, рішень тощо.
Втім, у березні є кілька несприятливих днів, впродовж яких варто бути особливо обережними – це 5 – 7, 8, 18 – 20, а також 26 – 27 числа.
До слова, раніше ми вже розповідали, що потрібно посадити біля моркви, аби досягти ідеального врожаю і зібрати просто-таки рекордний урожай.