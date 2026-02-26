Издавна люди следят за Луной, чтобы определить удачные и неудачные дни для тех или иных дел. Поэтому перед тем, как создавать важные планы на март, лучше проверить эту дату в календаре, пишет Space Weather Live.

Интересно Какой вакууматор лучше всего подходит для дома: советы перед покупкойю