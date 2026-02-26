Издавна люди следят за Луной, чтобы определить удачные и неудачные дни для тех или иных дел. Поэтому перед тем, как создавать важные планы на март, лучше проверить эту дату в календаре, пишет Space Weather Live.
|1 марта
|Растущая луна
|12 день
|2 марта
|Растущая луна
|13 день
|3 марта
|Полнолуние
|14 день
|4 марта
|Полнолуние
|15 день
|5 марта
|Убывающая луна
|16 день
|6 марта
|Убывающая луна
|17 день
|7 марта
|Убывающая луна
|18 день
|8 марта
|Убывающая луна
|19 день
|9 марта
|Убывающая луна
|20 день
|10 марта
|Убывающая луна
|21 день
|11 марта
|Последняя четверть
|22 день
|12 марта
|Последняя четверть
|23 день
|13 марта
|Убывающая луна
|24 день
|14 марта
|Убывающая луна
|25 день
|15 марта
|Убывающая луна
|26 день
|16 марта
|Убывающая луна
|27 день
|17 марта
|Убывающая луна
|28 день
|18 марта
|Убывающая луна
|29 день
|19 марта
|Новолуние
|0 день
|20 марта
|Растущая луна
|1 день
|21 марта
|Растущая луна
|2 день
|22 марта
|Растущая луна
|3 день
|23 марта
|Растущая луна
|4 день
|24 марта
|Растущая луна
|5 день
|25 марта
|Растущая луна
|6 день
|26 марта
|Первая четверть
|7 день
|27 марта
|Растущая луна
|8 день
|28 марта
|Растущая луна
|9 день
|29 марта
|Растущая луна
|10 день
|30 марта
|Растущая луна
|11 день
|31 марта
|Растущий месяц
|12 день
Как фазы Луны в марте влияют на людей?
1 и 2 марта – это растущая выпуклая луна, почти полная, с видимостью в 93 – 99%. Это значит, что это время идеально подходит для воплощения различных планов, пишет Almanac.
А вот на 3 – 4 марта приходится полнолуние. Этот период в астрологии считается довольно опасным. В это время человек якобы хуже контролирует свои эмоции и реакции, поэтому лучше воздержаться от принятия важных решений и посещения встреч. Зато время можно посвятить отдыху и релаксу.
11 – 12 марта – это последняя четверть, когда полумесяц хорошо видно утром. Это время – для обдумывания будущих планов, рефлексии относительно событий предыдущего месяца.
А вот Новолуние 19 марта и растущий август – это идеальное время для внедрения в жизнь планов, активных встреч, решений и тому подобное.
Впрочем, в марте есть несколько неблагоприятных дней, в течение которых стоит быть особенно осторожными – это 5 – 7, 8, 18 – 20, а также 26 – 27 числа.
