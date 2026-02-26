Издавна люди следят за Луной, чтобы определить удачные и неудачные дни для тех или иных дел. Поэтому перед тем, как создавать важные планы на март, лучше проверить эту дату в календаре, пишет Space Weather Live.

1 марта Растущая луна 12 день
2 марта Растущая луна 13 день
3 марта Полнолуние 14 день
4 марта Полнолуние 15 день
5 марта Убывающая луна 16 день
6 марта Убывающая луна 17 день
7 марта Убывающая луна 18 день
8 марта Убывающая луна 19 день
9 марта Убывающая луна 20 день
10 марта Убывающая луна 21 день
11 марта Последняя четверть 22 день
12 марта Последняя четверть 23 день
13 марта Убывающая луна 24 день
14 марта Убывающая луна 25 день
15 марта Убывающая луна 26 день
16 марта Убывающая луна 27 день
17 марта Убывающая луна 28 день
18 марта Убывающая луна 29 день
19 марта Новолуние 0 день
20 марта Растущая луна 1 день
21 марта Растущая луна 2 день
22 марта Растущая луна 3 день
23 марта Растущая луна 4 день
24 марта Растущая луна 5 день
25 марта Растущая луна 6 день
26 марта Первая четверть 7 день
27 марта Растущая луна 8 день
28 марта Растущая луна 9 день
29 марта Растущая луна 10 день
30 марта Растущая луна 11 день
31 марта Растущий месяц 12 день

Как фазы Луны в марте влияют на людей?

1 и 2 марта – это растущая выпуклая луна, почти полная, с видимостью в 93 – 99%. Это значит, что это время идеально подходит для воплощения различных планов, пишет Almanac.

А вот на 3 – 4 марта приходится полнолуние. Этот период в астрологии считается довольно опасным. В это время человек якобы хуже контролирует свои эмоции и реакции, поэтому лучше воздержаться от принятия важных решений и посещения встреч. Зато время можно посвятить отдыху и релаксу.

11 – 12 марта – это последняя четверть, когда полумесяц хорошо видно утром. Это время – для обдумывания будущих планов, рефлексии относительно событий предыдущего месяца.

А вот Новолуние 19 марта и растущий август – это идеальное время для внедрения в жизнь планов, активных встреч, решений и тому подобное.

Впрочем, в марте есть несколько неблагоприятных дней, в течение которых стоит быть особенно осторожными – это 5 – 7, 8, 18 – 20, а также 26 – 27 числа.

