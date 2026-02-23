Луковый настрой способен укрепить молодые растения и повысить их устойчивость к болезням, пишут "Окна".

Читайте также Посадите эти растения рядом с чесноком: головки вырастут вдвое больше

В чем польза лукового настоя?

В шелухе содержатся микроэлементы, природные фитонциды и биологически активные вещества. Они способны подавлять развитие болезнетворных микроорганизмов и поддерживать иммунитет растений. В составе луковой шелухи содержатся витамины группы В, а также А и PP, которые способствуют активному росту рассады.

Настой способен помочь уменьшить риск появления тли, трипсов и даже клещей. Кроме того, он повышает устойчивость к грибковым заболеваниям. Благодаря его использованию растения меньше будут заражаться гнилью.

Рецепт приготовления лукового удобрения

Для приготовления настоя понадобится стакан шелухи и 2 стакана воды. Сначала воду надо налить в кастрюлю и довести ее до кипения, а потом залить шелуху кипятком и снять с огня. Смесь необходимо настаивать в течение 48 часов.



Шелуха лука способна улучшить рост растений / Фото Pexels

Жидкость надо процедить, чтобы получить концентрат. Для рабочего раствора дачники советуют развести концентрат в 4 литрах воды. Такую подкормку можно использовать для томатов, перца и баклажанов.

Поливать рассаду или проводить внекорневое опрыскивание рекомендуется только один раз в неделю. Внесение можно чередовать. Важно соблюдать пропорции, поскольку крепкий раствор может вызвать избыток питательных веществ в почве и ухудшить состояние растений.

Подкормку следует проводить в вечернее время, а после обработки полив лучше отсрочить на сутки. Настой следует использовать в день приготовления, потому что через 24 часа он теряет большинство полезных свойств.

Дачники предостерегают от применения неразбавленного концентрата. Его надо обязательно разводить в соотношении одной части концентрата к 10 частям воды. Также нельзя поливать растения горячим настоем. Сначала надо дождаться, когда удобрение остынет.

Лук и чеснок следует хранить в бумажных пакетах в прохладном, темном месте для предотвращения гниения, пишет Express. Именно бумага считается лучшим материалом, потому что пористый и позволяет воздуху циркулировать вокруг овощей. Не стоит держать овощи в холодильнике, поскольку там им будет слишком холодно. А еще не рекомендуется держать лук и чеснок у окон, поскольку свет может вызвать прорастание.

Как вырастить лук дома?