Луковый настрой способен укрепить молодые растения и повысить их устойчивость к болезням, пишут "Окна".
В чем польза лукового настоя?
В шелухе содержатся микроэлементы, природные фитонциды и биологически активные вещества. Они способны подавлять развитие болезнетворных микроорганизмов и поддерживать иммунитет растений. В составе луковой шелухи содержатся витамины группы В, а также А и PP, которые способствуют активному росту рассады.
Настой способен помочь уменьшить риск появления тли, трипсов и даже клещей. Кроме того, он повышает устойчивость к грибковым заболеваниям. Благодаря его использованию растения меньше будут заражаться гнилью.
Рецепт приготовления лукового удобрения
Для приготовления настоя понадобится стакан шелухи и 2 стакана воды. Сначала воду надо налить в кастрюлю и довести ее до кипения, а потом залить шелуху кипятком и снять с огня. Смесь необходимо настаивать в течение 48 часов.
Шелуха лука способна улучшить рост растений / Фото Pexels
Жидкость надо процедить, чтобы получить концентрат. Для рабочего раствора дачники советуют развести концентрат в 4 литрах воды. Такую подкормку можно использовать для томатов, перца и баклажанов.
Поливать рассаду или проводить внекорневое опрыскивание рекомендуется только один раз в неделю. Внесение можно чередовать. Важно соблюдать пропорции, поскольку крепкий раствор может вызвать избыток питательных веществ в почве и ухудшить состояние растений.
Подкормку следует проводить в вечернее время, а после обработки полив лучше отсрочить на сутки. Настой следует использовать в день приготовления, потому что через 24 часа он теряет большинство полезных свойств.
Дачники предостерегают от применения неразбавленного концентрата. Его надо обязательно разводить в соотношении одной части концентрата к 10 частям воды. Также нельзя поливать растения горячим настоем. Сначала надо дождаться, когда удобрение остынет.
Лук и чеснок следует хранить в бумажных пакетах в прохладном, темном месте для предотвращения гниения, пишет Express. Именно бумага считается лучшим материалом, потому что пористый и позволяет воздуху циркулировать вокруг овощей. Не стоит держать овощи в холодильнике, поскольку там им будет слишком холодно. А еще не рекомендуется держать лук и чеснок у окон, поскольку свет может вызвать прорастание.
Как вырастить лук дома?
Зеленый лук можно вырастить дома без почвы за несколько дней. Достаточно лишь замочить луковицы в теплой воде на 6 – 8 часов. Лук можно выращивать в воде, меняя ее ежедневно.
Зеленый лук следует хранить в холодильнике, завернув в бумажное полотенце, чтобы сохранить свежесть и вкус.