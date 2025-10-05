Укр Рус
5 октября, 23:16
3

Как хранить лук и чеснок: забудете о плесени и гниении

Основные тезисы
  • Лук и чеснок следует хранить в бумажных пакетах в прохладном, темном месте для предотвращения гниения.
  • Чеснок рекомендуется сажать с середины осени на хорошо дренированном участке под солнцем, а не на грядках со свежим навозом.

Лук и чеснок могут преждевременно плесневеть, впрочем их срок хранения можно продлить на несколько месяцев. Нужно лишь выбрать для овощей правильное место.

Большинство людей хранят лук и чеснок просто в шкафу или в холодильнике, но уже через несколько дней это может привести к гниению, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как правильно хранить чеснок и лук?

Овощам нужно достаточное количество воздуха, чтобы оставаться сухими. В закрытом помещении они быстрее созревают и начинают плесневеть. Британские хозяйки отметили, что лук и чеснок будут свежими, если их хранить в бумажном пакете.

Именно бумага считается лучшим материалом, потому что пористая и позволяет воздуху циркулировать вокруг овощей. Лук и чеснок имеют тенденцию создавать влажную среду, которая со временем приводит к гниению. Бумажный пакет быстро выводит любую влагу и защищает овощи от повреждения.


Советы по хранению лука / Фото Freepik

Сначала с помощью дырокола надо сделать отверстия по бокам на дне бумажного пакета. Достаточно будет от 5 до 10 отверстий, чтобы улучшить вентиляцию. Лук и чеснок можно хранить отдельно или вместе. Хранить пакеты надо в прохладном темном и сухом месте с достаточным количеством свободного пространства.

Не стоит держать овощи в холодильнике, поскольку там им будет слишком холодно. А еще не рекомендуется держать лук и чеснок у окон, поскольку свет может вызвать прорастание.

Специалисты не советуют держать овощи в захламленных местах на кухне, потому что удушье приводит к накоплению влажности. Также овощи надо держать подальше от духовок, поскольку от тепла лук и чеснок начинают гнить. Если придерживаться этих важных правил, то овощи пролежат в течение 3 месяцев.

К слову, чеснок рекомендуется сажать с середины осени до заморозков, пишет Good Housekeeping. Дачники советуют выбирать хорошо дренированный участок под прямыми солнечными лучами. После посадки зубчики чеснока надо полить, а уже весной подкормить удобрением. Собранный чеснок следует хранить в темном и прохладном месте.

Где нельзя сажать чеснок?

  • Чеснок нельзя сажать на грядке, удобренной свежим навозом, и в низине, где может затопить талая вода.

  • Перед посадкой стоит проверить кислотность почвы и избегать высадки на свежевскопанном участке и без внесения удобрений.

Частые вопросы

Почему не рекомендуется хранить лук и чеснок в холодильнике?

Лук и чеснок не рекомендуется хранить в холодильнике, поскольку там им будет слишком холодно, что может вызвать гниение. Кроме того, свет может вызвать прорастание овощей.

Какой материал лучше всего подходит для хранения лука и чеснока?

Бумажный пакет считается лучшим материалом для хранения лука и чеснока, поскольку он пористый и позволяет воздуху циркулировать вокруг овощей, что предотвращает создание влажной среды.

Как следует хранить лук и чеснок, чтобы они оставались свежими до 3 месяцев?

Лук и чеснок следует хранить в бумажных пакетах с отверстиями для вентиляции в прохладном, темном и сухом месте с достаточным количеством свободного пространства, подальше от тепла и влаги.