Какие сорта голубики посадить в 2026 году: вырастут большими и сочными

Голубика стремительно набирает популярность среди садоводов, которые хотят вырастить кусты на своем участке. Селекционеры ежегодно выводят новые разновидности, однако для частного сада все же стоит выбирать проверенные сорта.

Она хорошо переносят морозы, не боятся болезней и стабильно плодоносят, пишет Agrovinn. Опытные садоводы рекомендуют высаживать несколько сортов с разными сроками созревания. Таким образом ягоды можно будет собирать от начала лета до осени.

Какие сорта голубики подходят для посадки в Украине?

Ранние сорта голубики

"Река" – самоплодный сорт из Новой Зеландии. Куст вырастает до 2 метров и начинает плодоносить на третий год. Ягоды будут средними и ароматными. Сорт является неприхотливым и дает до 5 килограммов урожая с куста.

"Дюк" – этот американский ранний сорт плодоносит крупные и плотные ягоды. Он выдерживает морозы до -30 градусов, однако требует регулярной обрезки.

"Эрлиблу" – сорт созревает одним из первых в конце июня. Ягоды сладкие, ароматные и не осыпаются.

Среднеранние сорта голубики

"Патриот" – куст вырастает до 1,5 метров. Ягоды крупные с высокой урожайностью до 7 килограммов. Преимуществом этого сорта является устойчивость к болезням.

"Спартан" – высокорослый сорт с крупными и ароматными ягодами с легкой кислинкой.

Средние и среднепоздние сорта

"Блюгод" – морозостойкий сорт со стабильным урожаем. Ягоды созревают одновременно, но требуют уборки сразу после того, как приобрели цвет и вкус.

"Блюкроп" – один из самых популярных сортов в мире. Дает до 9 килограммов ягод с куста, хорошо переносит холод или жару.

"Чендлер" – садоводы обожают этот сорт, потому что кусты плодоносят крупные ягоды до полутора месяцев.

Поздние сорта голубики

"Эллиот" – этот сорт созревает осенью, с сентября по октябрь. Ягоды хорошо хранятся и прекрасно сохраняются на вкус.

Для успешного выращивания голубики важно выбрать солнечное, безветренное место с кислой почвой и избегать посадки в тени или в низинах с чрезмерной влажностью, говорится на ютуб-канале "Дом и приусадебный участок". Посадка включает смешивание верхового торфа и речного песка, использование саженцев с закрытой корневой системой, а также регулярный полив, подкормка удобрениями и защита от болезней.

Что еще стоит знать о растениях?