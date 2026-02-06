Она хорошо переносят морозы, не боятся болезней и стабильно плодоносят, пишет Agrovinn. Опытные садоводы рекомендуют высаживать несколько сортов с разными сроками созревания. Таким образом ягоды можно будет собирать от начала лета до осени.

Какие сорта голубики подходят для посадки в Украине?

Ранние сорта голубики

"Река" – самоплодный сорт из Новой Зеландии. Куст вырастает до 2 метров и начинает плодоносить на третий год. Ягоды будут средними и ароматными. Сорт является неприхотливым и дает до 5 килограммов урожая с куста.

"Дюк" – этот американский ранний сорт плодоносит крупные и плотные ягоды. Он выдерживает морозы до -30 градусов, однако требует регулярной обрезки.

"Эрлиблу" – сорт созревает одним из первых в конце июня. Ягоды сладкие, ароматные и не осыпаются.

Среднеранние сорта голубики

"Патриот" – куст вырастает до 1,5 метров. Ягоды крупные с высокой урожайностью до 7 килограммов. Преимуществом этого сорта является устойчивость к болезням.

"Спартан" – высокорослый сорт с крупными и ароматными ягодами с легкой кислинкой.

Средние и среднепоздние сорта

"Блюгод" – морозостойкий сорт со стабильным урожаем. Ягоды созревают одновременно, но требуют уборки сразу после того, как приобрели цвет и вкус.

"Блюкроп" – один из самых популярных сортов в мире. Дает до 9 килограммов ягод с куста, хорошо переносит холод или жару.

"Чендлер" – садоводы обожают этот сорт, потому что кусты плодоносят крупные ягоды до полутора месяцев.

Поздние сорта голубики

"Эллиот" – этот сорт созревает осенью, с сентября по октябрь. Ягоды хорошо хранятся и прекрасно сохраняются на вкус.

Для успешного выращивания голубики важно выбрать солнечное, безветренное место с кислой почвой и избегать посадки в тени или в низинах с чрезмерной влажностью, говорится на ютуб-канале "Дом и приусадебный участок". Посадка включает смешивание верхового торфа и речного песка, использование саженцев с закрытой корневой системой, а также регулярный полив, подкормка удобрениями и защита от болезней.

