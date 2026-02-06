Які сорти лохини посадити у 2026 році: виростуть великими та соковитими
- Лохина стає популярною серед садівників, які обирають перевірені сорти для вирощування, стійкі до морозів та хвороб.
- Серед рекомендованих сортів: "Ріка", "Дюк", "Ерліблу" (ранні), "Патріот", "Спартан" (середньоранні), "Блюгод", "Блюкроп", "Чендлер" (середні та середньопізні), "Елліот" (пізній).
Лохина стрімко набирає популярності серед садівників, які хочуть виростити кущі на своїй ділянці. Селекціонери кожного року виводять нові різновиди, проте для приватного саду все ж таки варто обирати перевірені сорти.
Вона добре переносять морози, не бояться хвороб й стабільно плодоносять, пише Agrovinn. Досвідчені садівники рекомендують висаджувати кілька сортів з різними термінами дозрівання. Таким чином ягоди можна буде збирати від початку літа до осені.
Які сорти лохини підходять для посадки в Україні?
Ранні сорти лохини
- "Ріка" – самоплідний сорт з Нової Зеландії. Кущ виростає до 2 метрів та починає плодоносити на третій рік. Ягоди будуть середніми й ароматними. Сорт є невибагливим й дає до 5 кілограмів урожаю з куща.
- "Дюк" – цей американський ранній сорт плодоносить великі та щільні ягоди. Він витримує морози до -30 градусів, проте потребує регулярної обрізки.
- "Ерліблу" – сорт дозріває одним із перших наприкінці червня. Ягоди солодкі, ароматні й не обсипаються.
Середньоранні сорти лохини
- "Патріот" – кущ виростає до 1,5 метрів. Ягоди великі з високою врожайністю до 7 кілограмів. Перевагою цього сорту є стійкість до хвороб.
- "Спартан" – високорослий сорт з великими та ароматними ягодами з легкою кислинкою.
Середні та середньопізні сорти
- "Блюгод" – морозостійкий сорт зі стабільним урожаєм. Ягоди дозрівють одночасно, але потребують збирання одразу після того, як набули кольору й смаку.
- "Блюкроп" – один з найпопулярніших сортів у світі. Дає до 9 кілограмів ягід з куща, добре переносить холод чи спеку.
- "Чендлер" – садівники обожнюють цей сорт, бо кущі плодоносять великі ягоди до півтора місяця.
Пізні сорти лохини
- "Елліот" – цей сорт дозріває восени, з вересня до жовтня. Ягоди добре зберігаються та чудово смакують.
Для успішного вирощування лохини важливо обрати сонячне, безвітряне місце з кислим ґрунтом та уникати посадки в тіні або в низинах з надмірною вологістю, йдеться на ютуб-каналі "Дім та присадибна ділянка". Посадка включає змішування верхового торфу та річкового піску, використання саджанців із закритою кореневою системою, а також регулярний полив, підживлення добривами та захист від хвороб.
