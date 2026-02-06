Які сорти лохини посадити у 2026 році: виростуть великими та соковитими

Лохина стрімко набирає популярності серед садівників, які хочуть виростити кущі на своїй ділянці. Селекціонери кожного року виводять нові різновиди, проте для приватного саду все ж таки варто обирати перевірені сорти.

Вона добре переносять морози, не бояться хвороб й стабільно плодоносять, пише Agrovinn. Досвідчені садівники рекомендують висаджувати кілька сортів з різними термінами дозрівання. Таким чином ягоди можна буде збирати від початку літа до осені.

Які сорти лохини підходять для посадки в Україні?

Ранні сорти лохини

"Ріка" – самоплідний сорт з Нової Зеландії. Кущ виростає до 2 метрів та починає плодоносити на третій рік. Ягоди будуть середніми й ароматними. Сорт є невибагливим й дає до 5 кілограмів урожаю з куща.

"Дюк" – цей американський ранній сорт плодоносить великі та щільні ягоди. Він витримує морози до -30 градусів, проте потребує регулярної обрізки.

"Ерліблу" – сорт дозріває одним із перших наприкінці червня. Ягоди солодкі, ароматні й не обсипаються.

Середньоранні сорти лохини

"Патріот" – кущ виростає до 1,5 метрів. Ягоди великі з високою врожайністю до 7 кілограмів. Перевагою цього сорту є стійкість до хвороб.

"Спартан" – високорослий сорт з великими та ароматними ягодами з легкою кислинкою.

Середні та середньопізні сорти

"Блюгод" – морозостійкий сорт зі стабільним урожаєм. Ягоди дозрівють одночасно, але потребують збирання одразу після того, як набули кольору й смаку.

"Блюкроп" – один з найпопулярніших сортів у світі. Дає до 9 кілограмів ягід з куща, добре переносить холод чи спеку.

"Чендлер" – садівники обожнюють цей сорт, бо кущі плодоносять великі ягоди до півтора місяця.

Пізні сорти лохини

"Елліот" – цей сорт дозріває восени, з вересня до жовтня. Ягоди добре зберігаються та чудово смакують.

Для успішного вирощування лохини важливо обрати сонячне, безвітряне місце з кислим ґрунтом та уникати посадки в тіні або в низинах з надмірною вологістю, йдеться на ютуб-каналі "Дім та присадибна ділянка". Посадка включає змішування верхового торфу та річкового піску, використання саджанців із закритою кореневою системою, а також регулярний полив, підживлення добривами та захист від хвороб.

Що ще варто знати про рослини?