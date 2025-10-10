Возможно, вы уже замечали, что некоторые дрова во время горения выделяют немало дыма и копоти, и поэтому быстро засоряют дымоход и прогорают. Это происходит из-за того, что они содержат слишком много смол или соли, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
Какие дрова горят лучше всего?
Дуб
Эта древесина сушится медленнее, и в идеале на это нужно потратить два года. Но из-за своей плотности дуб горит медленно и выделяет немало тепла. Лучше всего использовать его в смеси поленьев, что горят быстрее.
Дуб – это лучшее дерево для того, чтобы поддерживать огонь ночью, пишет Gardens Illustrated.
Береза
Это дерево прекрасно подходит для сжигания в печи или в открытом огне: оно дает много тепла, хотя и прогорает относительно быстро. Здесь также для разжигания лучше использовать вместе со смесью пород, что горят медленнее, например, с вязом или дубом.
Один из недостатков березы, впрочем, заключается в том, что ее сок может вызвать отложения в дымоходе со временем. Кору можно же очистить из дров и использовать как естественный разжигатель для топок.
Бук
Это невероятные дрова для обогрева дома, единственный недостаток которых заключается в том, что они содержат достаточно много воды – а это значит, что их нужно достаточно долго сушить. Эксперты советуют выдерживать бук три года перед использованием. К нему не нужно добавлять дрова других пород.
Вишня
Преимущество вишневой древесины в том, что она медленно горит, но дает хорошую теплоотдачу, а также может порадовать приятным ароматом. Дрова должны быть хорошо выдержанными. А кору вишни можно использовать как естественный разжигатель.
Платан
Эта древесина хорошо горит в огне, если ее хорошо просушить. Обычно на это не нужно тратить много времени – достаточно всего года.
Какую древесину нельзя использовать для сжигания?
Не вся древесина может быть дровами – и некоторых видов лучше избегать из соображений безопасности. Многие виды могут производить опасные испарения в помещении, а также засорять дымоход.
Поэтому, вот какую древесину использовать нельзя:
- крашеная или лакированная древесина;
- пиломатериалы, обработанные под давлением;
- коряги;
- инженерные листовые изделия, например фанера или ДСП;
- ДВП или другие изделия из прессованной бумаги.
