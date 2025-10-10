Можливо, ви вже помічали, що деякі дрова під час горіння виділяють чимало диму та копоті, і тому швидко засмічують димар та прогорають. Це відбувається через те, що вони містять надто багато смол або солі, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Які дрова горять найкраще?

Дуб

Ця деревина сушиться найповільніше, і в ідеалі на це потрібно витратити два роки. Та через свою щільність дуб горить повільно й виділяє чимало тепла. Найкраще використовувати його у суміші полін, що горять швидше.

Дуб – це найкраще дерево для того, аби підтримувати вогонь вночі, пише Gardens Illustrated.

Береза

Це дерево чудово підходить для спалювання у печі чи у відкритому вогні: воно дає багато тепла, хоч і прогорає відносно швидко. Тут також для розпалювання краще використовувати разом з сумішшю порід, що горять повільніше, наприклад, з в'язом чи дубом.

Один з недоліків берези, втім, полягає у тому, що її сік може спричинити відкладення у димоході з часом. Кору можна ж очистити з дров та використовувати як природний розпалювач для топок.

Бук

Це неймовірні дрова для обігріву дому, єдиний недолік яких полягає в тому, що вони містять досить багато води – а це значить, що їх потрібно досить довго сушити. Експерти радять витримувати бук три роки перед використанням. До нього не потрібно додавати дрова інших порід.

Вишня

Перевага вишневої деревини у тому, що вона повільно горить, але дає гарну тепловіддачу, а також може потішити приємним ароматом. Дрова мають бути гарно витриманими. А кору вишні також можна використовувати як природний розпалювач.



Вишневі дрова добре горять / Фото Pexels

Платан

Ця деревина гарно горить у вогні, якщо її добре просушити. Зазвичай на це не потрібно витрачати багато часу – достатньо всього року.

Яку деревину не можна використовувати для спалювання?

Не вся деревина може бути дровами – і деяких видів краще уникати з міркувань безпеки. Чимало видів можуть виробляти небезпечні випари в приміщенні, а також засмічувати димохід.

Отож, ось яку деревину використовувати не можна:

фарбована чи лакована деревина;

пиломатеріали, оброблені під тиском;

корчі;

інженерні листові вироби, як-от фанера чи ДСП;

ДВП чи інші вироби з пресованого паперу.

Що ще потрібно зробити восени?

Перед початком холодів потрібно не тільки запастися дровами, але й подбати про зберігання картоплі. Виявляється, якщо покласти до неї жолуді та каштани, можна зберегти урожай набагато краще.

Окрім того, городникам та садівникам не варто забувати й про осінню обрізку деяких квітів – це дозволить їм краще рости наступного року.