Большинство из нас уже знает, что картофель нужно хранить в темном месте, как можно дальше от лука и в сетке, которая позволит овощам дышать, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Огородницы из Одессы". Впрочем, есть еще один способ, который поможет хранить картофель в течение многих месяцев.

Читайте также Картофель можно посадить осенью: вот как это правильно сделать

Зачем к картофелю ставить желуди и каштаны?

Одесская огородница советует добавить в ящик с картофелем 5 – 10 каштанов или желудей. По ее словам, они хорошо влияют на картофель, поэтому овощи не будут портиться, прорастать и не потеряют упругости.

Во время хранения желуди и каштаны будут выделять вещества, которые замедляют прорастание картофеля. Их дополнительным преимуществом является и то, что они обеззараживают плоды и впитывают влагу.

А еще полезной является сухая хвоя, которую можно использовать вместо каштанов и желудей. Ее надо только разложить между слоями картофеля, чтобы создать определенный барьер от влаги. Огородница отметила, что в хвое содержатся эфирные масла, которые способны подавить прорастание картофеля.

Помните, что картофель нужно хранить в прохладном месте. Лучше всего подходит погреб, кладовая, застекленный балкон, лоджия или коридор. Оптимальная температура хранения клубней – от 2 до 4 градусов. Позднеспелые сорта можно хранить в 5 – 6 градусах. Чем выше будет температура, тем быстрее картофель начнет портиться.

Правильное хранение картофеля: смотрите видео

Обратите внимание, что картофель нельзя хранить в пакете, потому что ему нужна циркуляция воздуха, пишет издание Good Housekeeping. Нельзя хранить картофель в холодильнике, потому что холодная температура портит его текстуру и вкус.

Какой последний срок выкапывания картофеля?