Простой трюк со стиральным порошком: зачем насыпать его в обувь

Стиральный порошок предназначен для стирки вещей, однако некоторые люди используют его для решения деликатной проблемы. Оказывается, он помогает вывести неприятный запах из обуви.

Стиральный порошок имеет свойство активно поглощать влагу, пишет Prosto Way. Это можно даже заметить в быту: когда пачка порошка во влажном помещении, то он быстро забивается в комки и начинает затвердевать. Поэтому эта способность делает его полезным в борьбе с плохим запахом в обуви.

Как вывести плохой запах с помощью порошка?

Причина появления неприятного запаха обуви достаточно проста. Кроссовки или сапоги воняют из-за влаги внутри пары, где активно размножаются бактерии.

Поскольку порошок впитывает влагу, то соответственно помогает легко справиться с проблемой. А еще его преимущество в том, что он хорошо пахнет, поэтому действует не только как абсорбент, но и как дезодорант.

Для удобства насыпьте порошок в маленький марлевый мешочек, в старый носок или заверните в бумажную салфетку. Оставьте порошок в паре обуви на ночь, а утром только выньте. После применения порошка обувь становится суше, а неприятный запах исчезает. Также появляется легкий аромат свежести.



Стиральный порошок устраняет плохой запах из обуви / Фото Pinterest

Как еще можно вывести неприятный запах из обуви?

Для быстрой сушки обуви после дождя или когда она влажная, эксперты советуют использовать бумажные полотенца или газеты, пишет Better Homes&Gardens. Устранить неприятный запах помогут цитрусовые кожуры или спирт. Кожуры только надо положить в обувь на ночь, а спиртом достаточно сбрызнуть стельки.

Какие еще лайфхаки нужно знать?