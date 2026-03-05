Простой трюк со стиральным порошком: зачем насыпать его в обувь
- Стиральный порошок помогает вывести неприятный запах из обуви, поглощая влагу и действуя как дезодорант.
- Другие методы борьбы с неприятным запахом обуви включают использование бумажных полотенец, газет, цитрусовых корок или спирта.
Стиральный порошок предназначен для стирки вещей, однако некоторые люди используют его для решения деликатной проблемы. Оказывается, он помогает вывести неприятный запах из обуви.
Стиральный порошок имеет свойство активно поглощать влагу, пишет Prosto Way. Это можно даже заметить в быту: когда пачка порошка во влажном помещении, то он быстро забивается в комки и начинает затвердевать. Поэтому эта способность делает его полезным в борьбе с плохим запахом в обуви.
Читайте также Стиль и комфорт: эти 5 кроссовок будут в тренде в 2026 году
Как вывести плохой запах с помощью порошка?
Причина появления неприятного запаха обуви достаточно проста. Кроссовки или сапоги воняют из-за влаги внутри пары, где активно размножаются бактерии.
Поскольку порошок впитывает влагу, то соответственно помогает легко справиться с проблемой. А еще его преимущество в том, что он хорошо пахнет, поэтому действует не только как абсорбент, но и как дезодорант.
Для удобства насыпьте порошок в маленький марлевый мешочек, в старый носок или заверните в бумажную салфетку. Оставьте порошок в паре обуви на ночь, а утром только выньте. После применения порошка обувь становится суше, а неприятный запах исчезает. Также появляется легкий аромат свежести.
Стиральный порошок устраняет плохой запах из обуви / Фото Pinterest
Как еще можно вывести неприятный запах из обуви?
Для быстрой сушки обуви после дождя или когда она влажная, эксперты советуют использовать бумажные полотенца или газеты, пишет Better Homes&Gardens. Устранить неприятный запах помогут цитрусовые кожуры или спирт. Кожуры только надо положить в обувь на ночь, а спиртом достаточно сбрызнуть стельки.
Какие еще лайфхаки нужно знать?
Несколько поверхностей в доме запрещено мыть уксусом – это может привести к тому, что они испортятся.
Кроме того, кухонные полотенца можно легко постирать, чтобы они стали белые и мягкие – нужно воспользоваться элементарным лайфхаком.
Частые вопросы
Почему стиральный порошок эффективен в борьбе с неприятным запахом в обуви?
Стиральный порошок эффективен в борьбе с неприятным запахом в обуви, поскольку он активно поглощает влагу - это главная причина размножения бактерий, которые вызывают запах. Кроме того, порошок приятно пахнет, поэтому он действует как абсорбент и дезодорант одновременно.
Как правильно использовать стиральный порошок для устранения запаха с обуви?
Для устранения запаха из обуви можно насыпать стиральный порошок в маленький марлевый мешочек, старый носок или завернуть в бумажную салфетку. Затем оставить его в обуви на ночь, а утром вынуть. Это поможет сделать обувь более сухой и устранить неприятный запах.
Какие еще методы можно использовать для устранения неприятного запаха из обуви?
Кроме стирального порошка, можно использовать бумажные полотенца или газеты для быстрой сушки обуви. Для устранения запаха можно положить в обувь цитрусовые кожуры на ночь или сбрызнуть стельки спиртом.