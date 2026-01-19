Зимой многие птицы с радостью наведываются к кормушкам, ведь корма в природе остается не так уж и много. Но для того, чтобы птицы оставались счастливыми и, главное, здоровыми, в кормушках должен быть правильный корм, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Что нельзя класть в кормушки для птиц?

В идеале для кормушек следует покупать специальный корм в зоомагазинах. Впрочем, можно использовать и нежареные и несоленые семечки подсолнечника, арахис, несоленое сало и тому подобное. А вот несколько других популярных продуктов, что часто оказываются в кормушках, следует выбросить немедленно.

Рис и попкорн

Некоторые люди верят, что попкорн без соли подходит для птиц – и это не так, поэтому лучше не класть его в кормушки. Рис также не является надлежащим кормом.

Хлеб и пирожные

Практически любые хлебобулочные изделия, предназначены для потребления человеком, опасны для кормления птиц. Поэтому не стоит бросать хлеб и в кормушки для синичек, и бросать его уткам на берегах рек или городских прудов.

Молочные продукты

Птицы не имеют фермента, что нужен для расщепления лактозы, содержащейся в молоке и остальных молочных продуктов, поэтому они могут только навредить птицам.

Мед

Сырой мед может вызвать у птиц ботулизм. Его вызывает опасный токсин, вырабатываемый бактериями в меду. В конце концов это может привести к сильной болезни, слабости и даже параличу, пишет Martha Stewart.

И, кроме того, в меду содержится немало сахара, а его кислотность может вызвать серьезные проблемы для пищеварительной системы птиц. Еще один потенциальный минус – мед прилипает к перьям и клювам птиц, затрудняя полет.



Мед нельзя класть в кормушку / Фото Pexels

Корм для домашних животных

То, что подходит коту и собаке, точно не подойдет птицам. Многие продукты, которые добавляют в такие корма, не совпадают с пищевыми потребностями пернатых, поэтому лучше приобрести корм специально для них.

