Взимку багато птахів з радістю навідуються до годівничок, адже корму у природі залишається не так вже й багато. Та для того, аби пташки залишалися щасливими та, головне, здоровими, у годівницях має бути правильний корм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Що не можна класти у годівниці для птахів?

В ідеалі для годівничок слід купувати спеціальний корм у зоомагазинах. Втім, можна використовувати й несмажене й несолоне соняшникове насіння, арахіс, несолоне сало тощо. А ось кілька інших популярних продуктів, що часто опиняються у годівницях, слід викинути негайно.

Рис та попкорн

Деякі люди вірять, що попкорн без солі підходить для птахів – та це не так, тож краще не класти його до годівничок. Рис також не є належним кормом.

Хліб та тістечка

Практично будь-які хлібобулочні вироби, призначені для споживання людиною, небезпечні для годування птахів. Тож не варто кидати хліб і в годівнички для синичок, і кидати його качкам на берегах річок чи міських ставів.

Молочні продукти

Птахи не мають ферменту, що потрібний для розщеплення лактози, що міститься у молоці та решті молочних продуктів, тож вони можуть тільки нашкодити пташкам.

Мед

Сирий мед може викликати у птахів ботулізм. Його спричиняє небезпечний токсин, що виробляється бактеріями у меду. Зрештою це може призвести до сильної хвороби, слабкості та навіть паралічу, пише Martha Stewart.

І, окрім того, в меду міститься чимало цукру, а його кислотність може спричинити серйозні проблеми для травної системи птахів. Ще один потенційний мінус – мед прилипає до пір'я та дзьобів птахів, ускладнюючи політ.



Мед не можна класти до годівниці / Фото Pexels

Корм для домашніх тварин

Те, що підходить коту та собаці, точно не підійде пташкам. Багато продуктів, які додають у такі корми, не збігаються з харчовими потребами пернатих, тож краще придбати корм спеціально для них.

