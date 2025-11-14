Камин лучше всего разжигать сухим и необработанным деревом, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Оно должно быть без краски и клея. Стоит выбирать твердые породы, которые дольше горят, дают стабильное пламя и создают меньше дыма.
Читайте также Чтобы не отсырели и горели дольше: как хранить дрова на улице
Что нельзя бросать в камин?
Обработанное дерево
Древесина с клеем, лаком и красителями, при горении выделяет токсичные при, которые вредят человеку. Дерево должно быть сухим и натуральным.
До речі, знайти каміни за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.
Цветная бумага
Не стоит в камин бросать газеты с принтом, старые журналы или каталоги. Краска на страницах глянца – это как пластик при горении. Такое сжигание приведет к дыму и сами.
Картон
Если дома есть много картонных коробок, то их лучше сложить на утилизацию. Картон горит очень быстро и интенсивно, вызывая высокие пламя.
Картон нельзя жечь в камине / Фото Pexels
Бытовой мусор
Ни в коем случае нельзя в камин бросать упаковки, пакеты, обертки или остатки пищи. При горении образуется дым, сама и выделяются токсины. Мусор нужно выбрасывать в мусорный бак, а не камин.
Сырое и заплесневелое дерево
Мокрое дерево с грибком слабо горит и дымит. Перед тем, как жечь дерево, его нужно высушить минимум 6 месяцев и выбирать твердую породу – дуб, березу или клен.
Елка после праздников
До выбрасывания елки еще далеко, но на будущее стоит запомнить, что иглы елки могут взрываться и лететь искрами, создавая риск возгорания. После праздников елку надо вывести на утилизацию.
Лучше всего для отопления дома покупать дрова лиственных и плодовых деревьев, пишет "Добрый хозяин". Идеальными вариантами будут дуб, бук, ольха, акация и ясень. Они дают много тепла, а дыма и золы от них не так много.
Для лучшего результата дрова должны быть сухими. Именно поэтому их обычно заготавливают заранее. Чем суше дерево – тем больше от него тепла.
Как нужно хранить дрова?
Дрова должны храниться на бетонном основании или поддонах, во избежание контакта с землей, что приводит к влажности и гнили.
Хранить дрова нужно с соблюдением расстояния между ними для обеспечения циркуляции воздуха, избегать хаотичного и слишком высокого складывания, а также накрывать их для защиты от влаги.