Дверцы душа постоянно покрываются осадками минералов от воды и становятся мутными, пишет 24 Канал со ссылкой на Expess. Исправить ситуацию с известковым налетом довольно просто. Сделать стекло блестящим поможет обычный лимон.

Как отчистить душевую лимоном?

Лимонная кислота, содержащаяся в лимоне способна расщеплять минералы, прилипшие к стеклу. В лимоне также есть натуральные масла, которые могут легко ослабить пятна от налета.

Лимонный сок продается в специальных бутылках, но лучше использовать свежий лимон, который имеет более сильное действие. Сначала надо разрезать половину лимона и посыпать пищевой содой, а дальше круговыми движениями потереть дверцу душевой.



Лимон поможет отчистить дверцу душевой / Фото Freepik

Во время чистки выжмите немного сок лимона, чтобы высвободить лишний сок на стекло. После того, как душевые дверцы покроются лимонным соком, оставьте все на 5 минут, чтобы вещество успело расщепить известковый налет.

Когда указанное время пройдет, смочите тряпку теплой водой и протрите стекло в душе. Такой простой лайфхак поможет их полностью очистить без использования специальных средств.

А еще в ванной комнате часто можно заметить ржавчину, которую тоже поможет вывести лимонный сок, пишет Mirror. Смесь из пищевой соды и лимонного сока эффективно удаляет ржавчину с раковины, оставляя поверхность чистой. Для удаления ржавчины с одежды рекомендуется использовать раствор лимонной кислоты и теплой воды.

Какие еще лайфхаки являются полезными?