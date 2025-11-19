Дверцы душа постоянно покрываются осадками минералов от воды и становятся мутными, пишет 24 Канал со ссылкой на Expess. Исправить ситуацию с известковым налетом довольно просто. Сделать стекло блестящим поможет обычный лимон.
Как отчистить душевую лимоном?
Лимонная кислота, содержащаяся в лимоне способна расщеплять минералы, прилипшие к стеклу. В лимоне также есть натуральные масла, которые могут легко ослабить пятна от налета.
Лимонный сок продается в специальных бутылках, но лучше использовать свежий лимон, который имеет более сильное действие. Сначала надо разрезать половину лимона и посыпать пищевой содой, а дальше круговыми движениями потереть дверцу душевой.
Лимон поможет отчистить дверцу душевой / Фото Freepik
Во время чистки выжмите немного сок лимона, чтобы высвободить лишний сок на стекло. После того, как душевые дверцы покроются лимонным соком, оставьте все на 5 минут, чтобы вещество успело расщепить известковый налет.
Когда указанное время пройдет, смочите тряпку теплой водой и протрите стекло в душе. Такой простой лайфхак поможет их полностью очистить без использования специальных средств.
А еще в ванной комнате часто можно заметить ржавчину, которую тоже поможет вывести лимонный сок, пишет Mirror. Смесь из пищевой соды и лимонного сока эффективно удаляет ржавчину с раковины, оставляя поверхность чистой. Для удаления ржавчины с одежды рекомендуется использовать раствор лимонной кислоты и теплой воды.
Какие еще лайфхаки являются полезными?
Полированный никель нельзя чистить полированным никелем средствами для стекла и уксусом, поскольку это может повредить покрытие.
Пищевую соду не следует использовать для очистки алюминиевых сковородок, поскольку она может вызвать окисление и потемнение поверхности.