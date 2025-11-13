Пищевая сода спасет подоконник от конденсата и плесени: воспользуйтесь простым лайфхаком

В ноябре довольно сильно ощущается изменение температуры на улице и в помещении, поэтому на окнах каждое утро можно увидеть запотевшие стекла. Капли влаги на подоконниках могут представлять угрозу черной плесени, которая портит вид и даже вредит здоровью.

Причина появления плесени в помещении для большинства из нас понятна, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Когда на улице холодно, то в квартире включается отопление, сушится одежда, готовится еда и тому подобное. Все это наполняет воздух влагой, которая оседает в холодных участках – окнах.

Как избежать конденсата на окнах?

Предотвратить конденсат удастся с помощью осушителей воздуха или вентиляции. Если такая опция отсутствует, то на помощь может прийти обычная пищевая сода, которая найдется на кухне у каждого из нас.

Сода способна удалить влагу и помогает избавиться от плесени, если смешать ее с уксусом. Для приготовления средства смешайте часть уксуса и часть воды в одинаковой пропорции и добавьте две части пищевой соды.



Плесень с окон легко вывести / Фото Pexels

Все хорошо перемешайте до образования густой пасты. Затем нанесите средство кисточкой на заплесневелые места на подоконнике и оставьте до полного высыхания. После указанного времени, все осторожно смойте теплой водой и вытрите насухо. Этот простой трюк поможет сохранить окна чистыми и быстро убрать пятна.

Чтобы предупредить появление конденсата, стоит хотя бы раз в день проветривать помещение, особенно на кухне, после приготовления пищи, пишет Home. Если же позволяет бюджет, то на зимнюю пору рекомендуется приобрести осушитель воздуха. Он предотвратит появление влаги, поэтому о плесени и поврежденных стенах можно будет забыть.

