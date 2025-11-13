Харчова сода врятує підвіконня від конденсату й плісняви: скористайтесь простим лайфхаком

У листопаді доволі сильно відчувається зміна температури на вулиці та в приміщенні, тому на вікнах кожного ранку можна побачити запітніле скло. Краплі вологи на підвіконнях можуть становити загрозу чорної плісняви, яка псує вигляд та навіть шкодить здоров’ю.

Причина появи плісняви у приміщенні для більшості з нас є зрозумілою, пише 24 Канал з посиланням на Express. Коли на вулиці холодно, то у квартирі вмикається опалення, сушиться одяг, готується їжа тощо. Усе це наповнює повітря вологою, яка осідає у найхолодніших ділянках – вікнах.

Як уникнути конденсату на вікнах?

Запобігти конденсату вдасться за допомогою осушувачів повітря чи вентиляції. Якщо така опція відсутня, то на допомогу може прийти звичайна харчова сода, яка знайдеться на кухні в кожного з нас.

Сода здатна видалити вологу й допомагає позбутися плісняви, якщо змішати її з оцтом. Для приготування засобу змішайте частину оцту й частину води в однаковій пропорції та додайте дві частини харчової соди.



Плісняву з вікон легко вивести / Фото Pexels

Усе добре перемішайте до утворення густої пасти. Потім нанесіть засіб пензликом на запліснявілі місця на підвіконні й залишіть до повного висихання. Після зазначеного часу, все обережно змийте теплою водою й витріть насухо. Цей простий трюк допоможе зберегти вікна чистими й швидко прибрати плями.

Щоб попередити появу конденсату, варто хоча б раз на день провітрювати приміщення, особливо на кухні, після приготування їжі, пише Home. Якщо ж дозволяє бюджет, то на зимову пору рекомендовано придбати осушувач повітря. Він запобігатиме появі вологи, тож про плісняву й пошкоджені стіни можна буде забути.

Які ще є цікаві лайфхаки?