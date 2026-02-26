Умные хозяйки уже кладут носок с солью на подоконник: это решает давнюю проблему
- Соль в носке на подоконнике помогает уменьшить влажность и конденсат на окнах благодаря своим гигроскопическим свойствам.
- Для удаления плесени возле окон можно использовать раствор из моющего средства, хлорного отбеливателя и теплой воды, нанесенный пульверизатором.
Зима – это время не только холода, но и повышенной влаги, особенно дома. И когда температура падает, а отопление работает, на окнах и стенах вокруг часто образуется конденсат.
Конденсат на окнах – это не только некрасиво, но и опасно для стен, ведь из-за излишней влаги на них достаточно быстро может развиться плесень, пишет House Beautiful.
К счастью, элементарный лайфхак с солью поможет справиться с проблемой.
Зачем класть носок с солью на подоконник?
Неожиданный, но очень полезный лайфхак с носком, набитым солью, помогает сотням людей уберечь свои окна от вездесущей плесени. Поэтому если вам нужно быстро и надежно избавиться от конденсата – тогда этот лайфхак станет именно тем, что нужно.
Оказывается, соль – гигроскопична, а это значит, что она естественным образом притягивает влагу из воздуха и поглощает ее. И если поместить ее рядом с холодным оконным стеклопакетом, она достаточно быстро поможет уменьшить количество воды, что накапливается на раме и стекле в течение ночи.
И несмотря на то, что соль на самом деле не может уничтожить плесень, она все же помогает ограничить влажность, что необходима для ее появления, пишет Express.
Как избавиться от плесени возле окон?
Лучшее средство для удаления плесени можно приготовить дома из нескольких доступных ингредиентов. В частности, следует смешать 1 столовую ложку средства для мытья посуды, полстакана хлорного отбеливателя и стакан теплой воды.
Все это залейте в бутылку с пульверизатором, а потом нанесите на стены. Приложите к влажной от средства стены бумажную салфетку, чтобы средство не стекало вниз, и оставьте так на 10 минут. После этого нужно взять щетку и ею почистить плесень. Смойте средство и остатки плесени небольшим количеством теплой воды.
Впрочем, если плесень въелась очень глубоко в стены, без коммерческого средства для борьбы с плесенью, к сожалению, не обойтись. А в некоторых особо сложных случаях даже нужно вызывать специалиста.
