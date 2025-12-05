С каждым случалось, что открывалка для банок куда-то "спряталась", и найти ее никак не удается. Не стоит сразу отказываться от намерения попробовать домашней консервации – 24 Канал предлагает воспользоваться лайфхаком от звездной Антонины Хижняк, которым она поделилась в своем TikTok.

Как открыть банку без открывалки?

Здесь вам на помощь придет нож, он точно есть на каждой кухне. Осторожно пробейте им крышку и сделайте надрез в виде буквы "П".

Будьте осторожны!



Такой способ открывания банки требует осторожности, ведь нож может съехать, а острая крышка – порезать. Поэтому стоит делать это крайне осторожно.

Далее отрезанную частичку крышки заворачиваем на нож и открываем. И все – можно наслаждаться любимой консервацией.

Как открыть банку без открывалки: смотрите видео

Как еще отрыть банку без открывалки?

Наиболее безопасный способ – использовать ложку. Правда, усилий надо приложить немного больше, рассказывает Country Living.

Надо поставить ложку тупым концом на край крышки. Легко нажимайте и двигайте вперед-назад, чтобы сделать отверстие. После этого используйте ложку как рычаг, чтобы прорезать крышку по кругу. Будьте осторожны с краями крышки – о них можно порезаться.

