Есть ли определенный день, когда надо печь куличи: объяснение священника
- Священник УГКЦ Михаил Квасюк рекомендует печь куличи в четверг перед Пасхой, поскольку в пятницу строгий пост, а в субботу происходит освящение корзин.
- Верующие не должны есть куличи до Пасхи, поскольку они содержат ингредиенты, запрещены во время поста, но при отсутствии религиозных ограничений кулич может быть просто вкусной выпечкой.
Пасха –это один из самых важных праздников для христиан за весь год, и к подготовке к нему относятся невероятно серьезно. Неделя до праздника расписана не просто по дням, а по часам, и поэтому многие хозяйки интересуются, когда именно стоит выпекать куличи.
Выпекание кулича – это ежегодный ритуал перед Пасхой для многих людей. Но многие люди не могут сойтись относительно того, когда нужно замешивать тесто и ставить выпечку в духовую печь – и точный ответ 24 Каналу дал священник УГКЦ Михаил Квасюк.
В какой день нужно печь куличи?
Одни хозяйки пекут куличи в субботу, другие – в пятницу, третьи – в четверг. Некоторые не думают, что есть какая-то разница, а другие убеждены, что выпекать их можно только в один конкретный день.
И священник убежден, что все же есть лучший день для приготовления куличей – и это четверг. Впрочем, причина здесь проста – это просто практично.
Ведь в Страстную пятницу есть строгий пост, в храмах выставляют Плащаницу. Этот день мы должны провести в молитве, почитая тело Христово. Понятно, что в пятницу мы не будем готовить. А в субботу, обычно, происходит освящение корзин. Поэтому остается четверг,
– объяснил Михаил Квасюк.
А вот вид, ингредиенты и отделка паски, по его словам, не имеют никакого значения – если человек освятит паску и будет потреблять ее с верой, это самое важное. Также священник считает, что неважно, человек самостоятельно выпекает кулич, или покупает его в магазине.
Куличи лучше всего печь в четверг / Фото Pexels
Можно ли есть куличи перед Пасхой?
Если куличи напечены еще в четверг, может возникнуть соблазн тогда же ими полакомиться. И многие не знают, можно ли это делать, или лучше все же подождать до воскресенья. Ключом к пониманию ответа является вопрос Великого поста, предшествующего празднику, пишут "Факты".
Верующие в течение семи недель перед Пасхой ограничивают свой рацион: не употребляют мяса, молочных продуктов, яиц, а иногда и рыбы. И пасха – это выпечка, содержащая определенные "запрещенные" во время поста ингредиенты – масло, молоко и яйца. Именно поэтому лучше подождать до завершения поста, чтобы попробовать сладкую выпечку.
В то же время для людей, не празднующих Пасху, или не придерживаются поста, кулич – это просто вкусная выпечка, и поэтому ждать, чтобы ее поесть, не нужно.
