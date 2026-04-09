Есть ли определенный день, когда надо печь куличи: объяснение священника

Пасха –это один из самых важных праздников для христиан за весь год, и к подготовке к нему относятся невероятно серьезно. Неделя до праздника расписана не просто по дням, а по часам, и поэтому многие хозяйки интересуются, когда именно стоит выпекать куличи.

Выпекание кулича – это ежегодный ритуал перед Пасхой для многих людей. Но многие люди не могут сойтись относительно того, когда нужно замешивать тесто и ставить выпечку в духовую печь – и точный ответ 24 Каналу дал священник УГКЦ Михаил Квасюк.

Интересно Когда лучше сажать картофель - до или после Пасхи: совет от дачников

В какой день нужно печь куличи?

Одни хозяйки пекут куличи в субботу, другие – в пятницу, третьи – в четверг. Некоторые не думают, что есть какая-то разница, а другие убеждены, что выпекать их можно только в один конкретный день.

И священник убежден, что все же есть лучший день для приготовления куличей – и это четверг. Впрочем, причина здесь проста – это просто практично.

Ведь в Страстную пятницу есть строгий пост, в храмах выставляют Плащаницу. Этот день мы должны провести в молитве, почитая тело Христово. Понятно, что в пятницу мы не будем готовить. А в субботу, обычно, происходит освящение корзин. Поэтому остается четверг,

– объяснил Михаил Квасюк.

А вот вид, ингредиенты и отделка паски, по его словам, не имеют никакого значения – если человек освятит паску и будет потреблять ее с верой, это самое важное. Также священник считает, что неважно, человек самостоятельно выпекает кулич, или покупает его в магазине.



Куличи лучше всего печь в четверг / Фото Pexels

Можно ли есть куличи перед Пасхой?

Если куличи напечены еще в четверг, может возникнуть соблазн тогда же ими полакомиться. И многие не знают, можно ли это делать, или лучше все же подождать до воскресенья. Ключом к пониманию ответа является вопрос Великого поста, предшествующего празднику, пишут "Факты".

Верующие в течение семи недель перед Пасхой ограничивают свой рацион: не употребляют мяса, молочных продуктов, яиц, а иногда и рыбы. И пасха – это выпечка, содержащая определенные "запрещенные" во время поста ингредиенты – масло, молоко и яйца. Именно поэтому лучше подождать до завершения поста, чтобы попробовать сладкую выпечку.

В то же время для людей, не празднующих Пасху, или не придерживаются поста, кулич – это просто вкусная выпечка, и поэтому ждать, чтобы ее поесть, не нужно.

Что еще следует знать перед Пасхой?