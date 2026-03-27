Огурцы являются теплолюбивой культурой, поэтому холодная почва на них плохо влияет, пишет electronromania.ro. Садоводы как можно быстрее хотят посадить растения для получения урожая в короткие сроки, однако здесь спешить не стоит.

Когда можно сажать огурцы?

Лучше всего сажать огурцы тогда, когда температура почвы несколько дней сохраняется от 15 до 16 градусов тепла. Если же температура примерно 10 градусов тепла, то растение не будет хорошо расти, а всходам будет трудно прорваться.

Огородники рассказали о сигнале природы, который сигнализирует об удачном времени для посадки огурцов. Это может быть распускание листьев определенного растения или цветение цветов.



Природа подскажет, когда сажать огурцы

Такой "живой" календарь когда-то использовали наши бабушки. Ориентирование на растения дает гораздо более надежную информацию, чем фиксированная дата в календаре. Весной нужно обратить внимание на два растения – березу и одуванчик.

Если листья на берегу стали размером в монету – это уже знак, что почва достаточно прогрета и подходит для посадки.

Если началось массовое цветение одуванчиков – то это прямой признак того, что уже окончательно наступила теплая весна, поэтому почва стабильно теплая.

Как сажать огурцы в грунт?

Дачники советуют перед посевом дать почве немного просохнуть, если она была влажной. Дело в том, что переувлажненная почва только испортит всю посадку, поскольку сырость и холод провоцируют гниение семян.

После посева грядку нужно накрыть пленкой или агроволокном, чтобы сохранить тепло ночью. В противном случае можно вырастить рассаду и пересадить ее в открытый грунт, когда уже будет достаточно тепло.

Чем подкормить огурцы?

Молоко, разведенное с водой в пропорции 1:10, является эффективным удобрением для огурцов, благодаря кальцию, калию и магнию, которые способствуют укреплению растений, пишет Chip.de. Луковая шелуха и подкормка хлебом с йодом также считаются полезными подкормками для огурцов, улучшая их рост и защищая от заболеваний.

