Некоторые растения конкурируют между собой за питательные вещества, истощая почву или провоцируя развитие болезней, пишет ТСН. Именно поэтому стоит внимательно подходить к планированию посадок и не сажать определенные культуры рядом с кабачками или цуккини.
Что нельзя сажать рядом с кабачками и цукини?
- Тыквы, огурцы, дыни дыни. Все они принадлежат к одному семейству, поэтому имеют схожие потребности. Поэтому возникает конкуренция за ресурсы и повышается риск распространения общих болезней, в частности грибковых.
- Картофель. Он активно забирает питательные вещества из почвы, из-за чего кабачки могут развиваться хуже и давать меньше плодов.
- Редька и редис. Эти культуры могут подавлять рост кабачков из-за конкуренции и влаги.
- Кукуруза. Если высадить ее слишком близко, то она будет затенять кабачки, которые требуют достаточного количества солнечного света для нормального развития.
Некоторые растения плохо влияют на рост кабачков / Фото Pexels
Какие растения можно сажать рядом с кабачками?
Горох и фасоль – помогают насыщать почву азотом.
Чеснок и лук – отпугивают вредителей и уменьшают риск заболеваний.
Укроп – привлекает полезных насекомых.
Салат и шпинат – не создают конкуренции за питательные вещества.
Бархатцы – способствуют защите от вредителей и положительно влияют на состояние почвы.
Если грамотно подобрать "соседей", то кабачки и цукини будут лучше расти и стабильно давать хороший урожай.
Для хорошего роста свеклы тоже важно правильное соседство с другими растениями, такими как крестоцветные овощи, лук, чеснок, и ароматические травы, пишет Zielony Ogrodek. Свеклу только не стоит сажать рядом с картофелем, морковью и шпинатом, поскольку они могут конкурировать за питательные вещества или иметь общих вредителей.
Что стоит знать о посадке овощей?
Посадка базилика, настурций и бархатцев рядом с помидорами улучшает их вкус и защищает от вредителей.
Время посева семян капусты зависит от сорта и климатических условий: ранние сорта высевают с конца марта, среднеспелые - сейчас, а поздние - с конца марта до середины апреля.