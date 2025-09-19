Когда сажать клубнику осенью: уже в следующем году порадует большим урожаем
- Осенняя посадка клубники обеспечивает обильный урожай благодаря идеальным условиям для укоренения саженцев до наступления холодов.
- Наилучшие периоды для посадки в Украине: ранний (август - первая декада сентября), средний (начало сентября - середина октября), поздний (середина - конец октября).
Посадка клубники осенью имеет немало преимуществ перед весенней – и поэтому огородники стараются максимально использовать сентябрьские дни, чтобы посадить все новые саженцы.
Клубника – это невероятно сладкая и вкусная ягода. И осенняя посадка – это один из самых эффективных способов обеспечить обильный урожай уже в следующем году.
Почему следует сажать клубнику осенью?
Осень дает идеальные условия для укоренения саженцев – температура уже не очень высокая, но еще не опустилась до заморозков. Растения могут адаптироваться и укрепить корневую систему еще до того, как наступят холода. Здоровая корневая система – это практически основа успешного роста и плодоношения клубники.
И осенний уход значительно облегчает задачу для садоводов – земля сохраняет влажность, а это способствует приживлению саженцев. Осенью также чаще идут дожди, и поэтому можно реже поливать растения.
Еще одно значительное преимущество – осенью уменьшается активность вредителей, и растения становятся менее уязвимыми к болезням. Впрочем, это не значит, что защитой клубники можно пренебречь – все еще нужно провести профилактическую обработку и клубники, и почвы.
Клубнику можно сажать осенью / Фото Pexels
Когда сажать клубнику осенью?
Главное правило в выборе времени посадки – чтобы растения успели укорениться до заморозков. Поэтому, нужно высадить их где-то за месяц до холодов, и процедура должна проводиться в сухую погоду, пишет WestGard.
В северных регионах Украины высадку саженцев начинают с конца августа и завершают к середине сентября. Но в целом есть три периода посадки саженцев осенью:
- ранний – с августа по первую декаду сентября;
- средний – с начала сентября до середины октября;
- поздний – с середины до конца октября.
Лучше всего сажать клубнику на месте, где раньше росли люпин, горчица, горох, фасоль, редис, свекла или лук. А вот высаживать ее после пасленовых, огурцов и малины не советуют.
Что еще следует посадить осенью на огороде?
- Осенью можно проводить посадку рукколы – эта зелень растет очень быстро, и уже через месяц можно будет наслаждаться значительным урожаем. Главное – посадите растение в месте, где она ежедневно будет получать по крайней мере 6 часов солнечного света.
- Также осень является лучшим временем для посадки гортензий. И для того, чтобы кусты укоренились, нужно проводить ее по всем правилам.
