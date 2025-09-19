Коли садити полуницю восени: вже наступного року потішить чималим врожаєм
- Осіння посадка полуниці забезпечує рясний урожай завдяки ідеальним умовам для вкорінення саджанців до настання холодів.
- Найкращі періоди для посадки в Україні: ранній (серпень - перша декада вересня), середній (початок вересня - середина жовтня), пізній (середина - кінець жовтня).
Посадка полуниці восени має чимало переваг перед весняною – і тому городники намагаються максимально використати вересневі дні, аби посадити усі нові саджанці.
Полуниця – це неймовірно солодка і смачна ягода. І осіння посадка – це один з найбільш ефективних способів забезпечити рясний урожай вже наступного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket.
Цікаво Чому у буряка червоніє листя: ось елементарний спосіб впоратися з проблемою
Чому слід садити полуницю восени?
Осінь дає ідеальні умови для вкорінення саджанців – температура вже не дуже висока, але ще не опустилася до заморозків. Рослини можуть адаптуватися та зміцнити кореневу систему ще до того, як настануть холоди. Здорова коренева система – це практично основа успішного росту та плодоношення полуниці.
І осіння посадка кущів значно полегшує завдання для садівників – земля зберігає вологість, а це сприяє приживленню саджанців. Восени також частіше йдуть дощі, і тому можна рідше поливати рослини.
Ще одна значна перевага – восени зменшується активність шкідників, і рослини стають менш вразливими до хвороб. Втім, це не значить, що захистом полуниці можна знехтувати – все ще потрібно провести профілактичну обробку і полуниці, і ґрунту.
Полуницю можна садити восени / Фото Pexels
Коли садити полуницю восени?
Головне правило у виборі часу посадки – аби рослини встигли вкоренитися до заморозків. Отож, потрібно висадити їх десь за місяць до холодів, і процедура має проводитися у суху погоду, пише WestGard.
У північних регіонах України висадку саджанців починають з кінця серпня та завершують до середини вересня. Але загалом є три періоди посадки саджанців восени:
- ранній – з серпня по першу декаду вересня;
- середній – з початку вересня до середини жовтня;
- пізній – з середини до кінця жовтня.
Найкраще садити полуницю на місці, де раніше росли люпин, гірчиця, горох, квасоля, редиска, буряк чи цибуля. А ось висаджувати її після пасльонових, огірків та малини не радять.
Що ще слід посадити восени на городі?
- Восени можна проводити посадку руколи – ця зелень росте дуже швидко, і вже за місяць можна буде насолоджуватися значним врожаєм. Головне – посадіть рослину у місці, де вона щодня отримуватиме принаймні 6 годин сонячного світла.
- Також осінь є найкращою порою для посадки гортензій. Та для того, аби кущі вкоренилися, потрібно проводити її за усіма правилами.
Часті питання
Чому осіння посадка полуниці вважається ефективною?
Осіння посадка полуниці забезпечує ідеальні умови для вкорінення саджанців — температура не дуже висока, але ще не опустилася до заморозків. Це дозволяє рослинам адаптуватися та зміцнити кореневу систему до настання холодів, що є основою успішного росту та плодоношення полуниці.
Коли найкраще садити полуницю восени в Україні?
В Україні посадка полуниці восени має три періоди: ранній — з серпня по першу декаду вересня, середній — з початку вересня до середини жовтня, і пізній — з середини до кінця жовтня. Головне, щоб рослини встигли вкоренитися до заморозків.
Які інші рослини рекомендується садити восени?
Восени рекомендується садити руколу, яка швидко росте і вже через місяць дає врожай, а також гортензії — вони вкорінюються і навесні стають окрасою саду. Головне — дотримуватися правил посадки для успішного вкорінення.