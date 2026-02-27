Чтобы картофель хорошо рос, специалисты советуют использовать метод глубокого мульчирования, который помогает улучшить развитие кустов и увеличить урожай клубней, пишет Gardens that matter.

Читайте также Начните посадки в лучшие дни марта: лунный календарь огородника

Что положить в ямку при посадке картофеля?

Сначала на грядки надо выложить слой компоста толщиной 5 – 7 сантиметров. Именно он станет питательной основой для будущего картофеля. Если есть пространство, картофель можно сажать в шахматном порядке – это поможет эффективнее использовать площадь.

Чтобы избежать болезней, специалисты советуют выбирать семенной картофель. Крупные клубни можно разрезать на части так, чтобы в каждой было как минимум два глазка. После этого их оставляют на несколько дней при комнатной температуре, чтобы срезы подсохли и затвердели.

Насіннєву картоплю можна замовити на популярному маркетплейсі. Якщо важливо перевірити бульби перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

После разложения семенных клубней, их надо накрыть слоем мульчи толщиной около 15 сантиметров. Для этого подойдет измельченные листья, необработанная солома или сено без гербицидов. Мульча подавляет сорняки, удерживает влагу и создает ловкие условия для формирования клубней.

Этот метод глубокого мульчирования очень полезен, и действительно помогает для роста картофеля. Даже в течение сезона стоит постепенно добавлять мульчу, прикрывая нижнюю часть стеблей. Такое мульчирование нужно делать во время активного вегетативного роста клубней.

Дополнительная мульча также защитит клубни от солнечного света. Потому что под сильным воздействием солнца они зеленеют и накапливают соланин – вещество, опасное для потребления.



Мульча помогает картофелю лучше расти / Фото Pexels

Молодые клубни можно осторожно доставать из-под мульчи уже во время формирования цветочных бутонов, а урожай собирается тогда, когда листья начинают желтеть. Перед хранением картофель просушивают в темном месте, чтобы кожура окрепла. Хранят овощи традиционно в темном и слегка влажном помещении.

Как отогнать колорадского жука с огорода?

Для защиты картофеля от колорадского жука рекомендуется высаживать рядом растения, такие как бобовые культуры, бархатцы, настурции, мяту, базилик, чеснок, редьку и хрен, пишет Interia Kobieta. Храните картофель с яблоками и избегайте пластиковой упаковки для предотвращения прорастания и накопления соланина.

Что еще стоит прочитать?