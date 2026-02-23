Какой вакууматор лучше всего подходит для дома: советы перед покупкой
Аппараты для вакуумной упаковки уже давно перестали быть профессиональным оборудованием для ресторанов. Все чаще они появляются на обычных домашних кухнях. Эти устройства извлекают воздух из пакетов и герметично запаивают их, помогая сохранить цвет, вкус, аромат и свежесть продуктов значительно дольше.
Многие пользователи отмечают, что после приобретения вакууматора сложно представить кухонную жизнь без него, пишет Choice. Его преимущество заключается в том, что он защищает пищу от влажности и протекания. Особенно удобно в вакууматорах хранить остатки мяса, нарезанных фруктов или сезонных продуктов, которые хочется заморозить без потери качества.
Кроме базового хранения продуктов, вакууматор является незаменимым для приготовления методом су-вид – когда продукты готовятся в вакуумно упакованных пакетах в воде с точно контролируемой температурой. Также устройство позволяет быстрее мариновать мясо или засаливать овощи. Некоторые даже использует его для герметичной упаковки одежды, тканей или серебряных изделий, чтобы защитить их от влаги и потускнения.
Какие бывают вакууматоры?
Камерные вакууматоры
Такие вакууматоры используются на коммерческих кухнях. Продукты и пакет помещаются в камеру, а воздух внутри откачивается, создавая вакуум без необходимости отсасывания. Это делает их идеальными для запаивания жидкостей, таких как супы или бульоны, без разливания и нарушения герметичности пакета.
Устройство подходит для герметизации больших объемов и часто используется в ресторанах. Однако он большой и громоздкий, поэтому не подойдет для домашних кухонь.
Внешние вакууматоры внешние вакууматоры
Эти вакууматоры уже компактнее и подойдут для дома или небольших коммерческих кухонь, потому что меньше и доступнее. Нужно только поместить открытый конец пакета в устройство, и он удалит воздух перед запайкой края, обеспечив полноценный вакуум.
Внешний вакууматор удобен в использовании / Фото Shutterstock
Такой девайс предназначен для хранения сырых, готовых или сухих продуктов в холодильнике или морозилке. К преимуществам относится компактность, доступная цена и удобство использования. Однако специалисты не советуют вакуумировать жидкие продукты, поскольку влага может попасть в насос.
Ручные вакууматоры
Большинство моделей работают от аккумулятора или батареек, поэтому их можно брать в путешествия или на дачу. Удобство заключается еще и в том, что он не занимает много места в багаже и не требует сложной настройки.
Вакууматор работает через специальный клапан в пакете или контейнере. Устройство прикладывается к клапану, отсасывает воздух и создает герметичную среду внутри. Ручной вакууматор не запаивает край пакета термически – герметичность обеспечивается именно клапанной системой.
Небольшой размер удобен в использовании для малых порций продуктов: сыра, колбасы, нарезанных овощей и тому подобное. Такой девайс подойдет для тех, кто не делает больших заготовок, но хочет продлить свежесть продуктов в холодильнике.
Для вакууматоров используют специальные пакеты, изготовленные из многослойного полимера. Одна сторона пакета имеет ребристую или текстурированную поверхность для лучшего откачки воздуха, другой – гладкий. Это обеспечивает равномерное и надежное вакуумирование.
На Prom – одном из крупнейших украинских маркетплейсов – представлено немало вакууматоров. Среди наиболее узнаваемых брендов:
- итальянский Laica, отличающийся надежностью, продуманной эргономикой и широким выбором моделей для различных нужд;
- немецкий Caso предлагает технику среднего и премиального сегмента, сочетая стильный дизайн с расширенным функционалом;
- немецкий Silver Crest – один из узнаваемых брендов на рынке. Среди различных предложений на Prom есть модель вакууматора SV125C7, который в топе по продажам.
Для тех, кто ищет более доступные варианты, подойдут модели бренда Gorenje, которые сочетают в себе простое управление и оптимальную цену. В частности, в топе продаж на Prom модели VS120W, VS120ES и VS120E.
Популярностью среди украинских покупателей пользуются Vitek, Ardesto и Maestro – это бюджетные варианты с базовым набором функций для ежедневного использования.
Приобрести вакууматор и специальные пакеты к нему со скидкой можно на Prom. На маркетплейсе регулярно проходят акции и распродажи со скидками от 10% и более. А для покупателей, которые хотят приобрести вакууматор в рассрочку, на Prom доступна "Оплатить частями". На маркетплейсе покупки на сумму от 200 до 100 000 гривен можно разбить на 2 – 24 оплаты.
К слову, для большинства домашних кухонь оптимальным вариантом может стать внешний (бескамерный) вакууматор. Он компактный, доступен по цене и подходит для ежедневного использования. В то же время камерные модели подойдут для ресторанов, а ручные – для путешествий.
Какие кухонные лайфхаки стоит знать?
Для очистки сковородки от нагара можно использовать пищевую соду, уксус или хозяйственное мыло, которые являются действенными и экономными средствами.
Неприятные запахи в холодильнике могут возникать из-за грязи и размножения бактерий, особенно на полках с овощами и мясными продуктами.
Частые вопросы
Какие преимущества использования вакууматора на кухне?
Вакууматор защищает пищу от влажности и протекания, позволяет хранить остатки мяса, нарезанных фруктов или сезонных продуктов, а также является незаменимым для приготовления методом су-вид – продукты готовятся в вакуумно упакованных пакетах. Он также позволяет быстрее мариновать мясо или засаливать овощи.
Какие виды вакууматоров существуют и чем они отличаются?
Существуют камерные вакууматоры, которые используются на коммерческих кухнях для герметизации жидкостей, внешние вакууматоры, которые подойдут для домашних условий благодаря своей компактности, и ручные вакууматоры, удобные в путешествиях и не требующие сложной настройки.
Какие бренды вакууматоров популярны на рынке и какие их особенности?
На рынке представлены бренды, такие как итальянский Laica, отличающийся надежностью и эргономикой, немецкий Caso с премиальным дизайном и функционалом, а также бюджетные варианты от Vitek, Ardesto и Maestro с базовым набором функций для ежедневного использования.